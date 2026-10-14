Erstmals seit seinem Abschied von Manchester City ist Pep Guardiola wieder vor Ort. Doch für sein früheres Team läuft es gegen Paris Saint-Germain gar nicht rund.

Als Glücksbringer erwies sich Pep Guardiola nicht: Bei seinem ersten Stadionbesuch seit seinem Abschied von Manchester City im Sommer musste der langjährige Erfolgscoach einen ernüchternden Auftritt seiner früheren Mannschaft mitansehen.

Im Champions-League-Kracher gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain kassierte ManCity eine 2:4 (0:3)-Pleite. Unter den Augen Guardiolas gerieten die mittlerweile von Enzo Maresca trainierten Citizens durch einen Doppelschlag von Désiré Doué (13.) und Ousmane Dembélé (15.) früh ins Hintertreffen. Vitinha (32.) baute die Führung für PSG weiter aus.

Pep Guardiola besuchte erstmals seit seinem Abschied ein Spiel von Manchester City Pep Guardiola besuchte erstmals seit seinem Abschied ein Spiel von Manchester City © IMAGO/News Images

Haalands Rekordtore helfen Manchester City wenig

Im zweiten Durchgang gestaltete Doppelpacker Erling Haaland (53., 75.) den Abend für City etwas angenehmer. Mit seinen Champions-League-Toren Nummer 37 und 38 ist Haaland nun Rekordtorschütze für ManCity in der Königsklasse.

Eine Aufholjagd gelang jedoch nicht, auch weil Maghnes Akliouche (62.) für PSG traf. Allerdings auch begünstigt von City-Keeper Gianluigi Donnarumma, der den Distanzschuss zwar zunächst parierte, doch der Ball senkte sich per Bogenlampe ins Tor. Für Manchester endete damit eine lange Siegesserie: Die vergangenen acht Spiele hatte das Team gewonnen.

Guardiola sitzt zusammen mit City-Bossen auf der Tribüne

Guardiola erschien in dunkler Jacke und mit Schiebermütze und nahm auf der Ehrentribüne des Etihad Stadiums hinter City-Boss Khaldoon Al Mubarak und dem Geschäftsführer Ferran Soriano Platz.

Gegen Paris war Manchester aber von Beginn an unterlegen. Doué traf mit einem platzierten Flachschuss aus gut 20 Metern und überraschte den früheren PSG-Torhüter Gianluca Donnarumma. Dembélé erhöhte wenig später nach einem Konter. Dann traf auch Vitinha nach toller Hacken-Vorlage von Warren Zaire-Emery.

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Manchester mühte sich zwar um eine Antwort, hatte aber große Probleme, sich Chancen zu erspielen. Paris verteidigte konzentriert und spielte dann mit hohem Tempo nach vorne. Nach der Pause drängte Manchester nochmals, nach Haalands Tor schienen die Gastgeber dem zweiten Treffer nah. Doch Akliouche düpierte Donnarumma, der bei dem Distanzschuss sehr unglücklich aussah.

Der Klub wird aktuell von einem großen Finanzskandal erschüttert. Wegen schwerwiegender Verstöße in den vergangenen Jahren wurde ManCity offiziell für schuldig befunden. Der Verein legte Einspruch dagegen ein, es drohen drastische Strafen bis hin zum Zwangsabstieg. Auch die Aberkennung von Titeln ist denkbar.

Guardiola prägte in den vergangenen zehn Jahren eine Ära mit ManCity, sechs Mal wurde er in dieser Zeit englischer Meister, 2023 gewann er mit den Skyblues die Champions League.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)