Joshua Kimmich fehlt im Abschlusstraining des FC Bayern vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Arsenal. Der Mittelfeldspieler soll für Mittwochabend aber zur Verfügung stehen.

Überraschung beim FC Bayern! Joshua Kimmich fehlt im Abschlusstraining vor dem Topspiel in der Champions League gegen den FC Arsenal am Mittwoch (ab 21 Uhr im Liveticker).

Dennoch steht ein Einsatz wohl nicht auf der Kippe. Der FC Bayern gibt für sein Fehlen privaten Gründe an. Nähere Information dazu wird es vermutlich auf der Pressekonferenz geben, die ab 16 Uhr stattfindet.

Joshua Kimmich verpasst das Abschlusstraining vor dem Spiel gegen den FC Arsenal Joshua Kimmich verpasst das Abschlusstraining vor dem Spiel gegen den FC Arsenal © IMAGO/Ulrich Wagner

Kompany wird durch Co-Trainer Danks vertreten

Dort wird dann Co-Trainer Aaron Danks auf dem Podium sitzen, da Cheftrainer Vincent Kompany noch nicht fit genug ist.

Bezüglich des Belgiers gab der Verein schon im Vorfeld bekannt: „Vincent Kompany soll und möchte sich wegen seiner Virusinfektion schonen.“ Er fehlt ebenfalls beim Abschlusstraining.