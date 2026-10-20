Borussia Dortmund hat die vergangenen drei Spiele nicht gewonnen. Davon lässt sich Trainer Niko Kovac aber nicht aus der Ruhe bringen.

BVB-Trainer Niko Kovac erwartet von seinen Spielern im dritten Auswärtsspiel innerhalb von sechs Tagen eine Leistungssteigerung. „Wir müssen sehr viel schneller und genauer spielen. Sehr viel mehr die Box belaufen und mehr abschließen“, sagte der Coach von Borussia Dortmund mit Blick aufs Duell bei Sabah FK am Dienstag (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER).

Jüngst hatte der BVB mehrfach gepatzt. Gegen Werder Bremen verspielte Dortmund eine 2:0-Führung und musste sich mit einem 2:2 zufrieden geben. Dann folgten eine Niederlage bei FK Bodö/Glimt in Norwegen (0:1) und ein 0:0 in der Bundesliga bei Union Berlin.

Niko Kovac (r.) sieht seine Mannschaft in Baku in der Favoritenrolle Niko Kovac (r.) sieht seine Mannschaft in Baku in der Favoritenrolle © AFP/SID/Giorgi ARJEVANIDZE

Borussia Dortmund: Karetsas fällt aus

„Ich kann das einordnen. Was uns nicht gefällt, sind die Ergebnisse“, sagte Kovac: „Aber daraus mache ich kein Drama, die Mannschaft hat die Qualität, den Hebel umzulegen. Davon bin ich überzeugt.“

Der BVB sei „klarer Favorit“, und: „Wir wollen und müssen das Spiel gewinnen.“ Dabei kann Konstantinos Karetsas nicht helfen. Der griechische Offensivspieler fällt wegen einer Bänderverletzung im Fuß aus. Wahrscheinlich rückt Fábio Silva anstelle des 18-Jährigen in die Mannschaft.

Kovac gab aber auch zu bedenken, dass seine Spieler die Reisestrapazen spüren würden. „Wir müssen schauen, wie es den Jungs geht“, sagte er mit Blick auf seine Startelf.