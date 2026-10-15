Kritik an FC-Bayern-Gegner: „Für mich ist das inakzeptabel“

Viking Stavanger sorgt mit dem Punktgewinn gegen den FC Bayern europaweit für Schlagzeilen. Bodö/Glimt-Keeper Nikita Haikin kann dem Auftreten des norwegischen Rivalen allerdings wenig abgewinnen und übt deutliche Kritik.

Nach dem überraschenden 3:3 von Viking Stavanger gegen den FC Bayern in der Champions League hat Bodö/Glimt-Torhüter Nikita Haikin das Auftreten des norwegischen Konkurrenten scharf kritisiert.

Vor allem die Art und Weise, wie sich die Gastgeber Vorteile verschafften, missfiel dem Schlussmann. Im Fokus stand dabei Vikings Kapitän Zlatko Tripic, der Bayern-Star Michael Olise immer wieder provozierte. Der Franzose verlor schließlich die Nerven und sah die Gelb-Rote Karte.

Nikita Haikin missfiel das Auftreten von Viking Stavanger Nikita Haikin missfiel das Auftreten von Viking Stavanger © IMAGO/ANP

Stavanger-Rivale greift nach Bayern-Coup ein

In der norwegischen Liga kämpfen Bodö und Stavanger um die Meisterschaft. Nach 22 Partien haben beide Teams 53 Punkte und ein Torverhältnis von +36 auf dem Konto.

Haikin machte nach Bodös 1:0-Erfolg gegen Borussia Dortmund deutlich, dass er die Vorgehensweise nicht unterstützt. Bei Nettavisen sagte der 31-Jährige, viele Szenen aus dem Bayern-Spiel seien für ihn „inakzeptabel“ gewesen.

Zwar zollte Haikin Viking Respekt für den Punktgewinn gegen das aus seiner Sicht „beste Team der Welt“, gleichzeitig zog er jedoch eine klare Grenze. „Wir müssen Respekt füreinander haben, wir müssen Respekt zeigen. Sie sind abgeklärt, aber ich unterstütze das nicht“, erklärte der Keeper.

DEINE MEINUNG

Auf die Frage, ob Bodö/Glimt selbst zu ähnlichen Mitteln greifen würde, antwortete Haikin unmissverständlich: „Nein. Für mich ist das inakzeptabel.“ Am ersten Spieltag hatte Bodö noch mit 0:5 in der Allianz Arena gegen den FC Bayern verloren. Haikin musste in der Pause ausgewechselt werden.

Bodö-Keeper lästert über Stavanger

Zugleich erinnerte er daran, dass Viking trotz des Achtungserfolgs nicht gewonnen habe. „Glückwunsch an sie. Aber es war ein Punkt, kein Sieg. Das dürfen wir auch nicht vergessen“, sagte Haikin.

Die Diskussion um Vikings Spielweise hatte bereits unmittelbar nach dem Bayern-Spiel Fahrt aufgenommen. Während Tripic offen einräumte, die Münchner gezielt gereizt zu haben, verteidigte Vikings Trainer Bjarte Lunde Aarsheim das Auftreten seiner Mannschaft als Teil einer Siegermentalität.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.