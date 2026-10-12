Der Champions-League-Gegner des FC Bayern ist einst drauf und dran, Harry Kane zu verpflichten. Das berichtet zumindest Ex-Stavanger-Scout Gary Goodchild.

Harry Kane im Trikot von Viking Stavanger? Was aus heutiger Sicht undenkbar scheint, lag einst wohl durchaus im Bereich des Möglichen. Im Jahr 2012 soll der spätere englische Rekordtorschütze und Torgarant des FC Bayern den Norwegern angeboten worden sein. Doch der Transfer scheiterte unter kuriosen Umständen.

Das berichtete jedenfalls der damalige Viking-Scout Gary Goodchild vor dem Champions-League-Duell seines Ex-Klubs mit dem deutschen Rekordmeister am Dienstag (21.00 Uhr).

Bayern-Stürmer Harry Kane Bayern-Stürmer Harry Kane © AFP/SID/Karl-Josef HILDENBRAND

„Man hat mir gesagt, dass er interessiert daran sein könnte, zu Viking zu kommen“, berichtete Goodchild in der Zeitung Stavanger Aftenblad über die mehr als 14 Jahre zurückliegenden Ereignisse. Damals habe „niemand“ Kane gekannt. Der nämlich wartete bei Tottenham Hotspur noch auf den Durchbruch und wurde immer wieder verliehen – zu Leyton Orient, zum FC Millwall, später noch zu Norwich und zu Leicester City.

Kane-Wechsel nach Skandinavien platzte: „Der Rest ist Geschichte“

„Diejenigen, mit denen ich gesprochen habe“, erzählte Goodchild, „hatten das Gefühl, dass ihm eine Leihe nach Skandinavien gut tun könnte“. Und so reiste der Scout nach England, um sich vor Ort ein Bild von Talent Kane zu machen, das damals für Millwall stürmte. Doch Kane fehlte beim entsprechenden Spiel verletzt – und Goodchild reiste so schlau ab, wie er gekommen war.

„Wenig später stand er in der ersten Mannschaft“ bei den Spurs, sagte Goodchild, „und der Rest ist Geschichte“. Am Dienstag spielt Kane nun mit über einem Jahrzehnt Verspätung doch noch in Stavanger – im Trikot des FC Bayern.