PSG gegen Barca wie „eine Meute hungriger Wölfe“

"Ich habe die besten Spieler dieser Welt!"

Sechs Tore, ein Spektakel und ein „Pariser Massaker“: PSG setzt im Gigantenduell mit dem FC Barcelona ein Ausrufezeichen. Die Presse in Spanien und Frankreich überschlägt sich mit Superlativen.

Es war der große Showdown der Champions-League-Favoriten – und das bereits am dritten Spieltag der Gruppenphase. Die Partie zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona hielt, was sie versprach: ein spektakulärer Schlagabtausch, sechs Tore und ein Sieger, der ein deutliches Ausrufezeichen setzte.

Mit dem 4:2-Erfolg im heimischen Parc des Princes untermauerte PSG seine Ambitionen auf den dritten Königsklassen-Titel in Folge und fügte den Katalanen die erste Pflichtspielniederlage der Saison zu.

Ein Abend, der auch in der internationalen Presse hohe Wellen schlug. SPORT1 fasst die spanischen und französischen Pressestimmen zusammen.

In einem regelrechten Champions-League-Spektakel setzte sich Paris Saint-Germain gegen den FC Barcelona mit 4:2 durch In einem regelrechten Champions-League-Spektakel setzte sich Paris Saint-Germain gegen den FC Barcelona mit 4:2 durch © IMAGO/Bestimage

Presse feiert Spektakel bei PSG vs. Barca

Marca: „Ein Meister besiegt ein großartiges Barca! Das Spitzenspiel zwischen zwei der besten Mannschaften Europas erfüllte die Erwartungen mehr als genug, und am Ende war es der Champion, der sich gegen einen sehr hungrigen Herausforderer durchsetzen konnte.“

Mundo Deportivo: „Leider wurde das geschmacklose Banner, den die PSG-Ultras entrollten – mit einer blutverschmierten Kettensäge, die das Barca-Wappen zerschnitt, und der Aufschrift „Massaker nach Pariser Art“ (etwas, das der FC Barcelona bei der UEFA anzeigen wird) – auf dem Rasen schließlich Wirklichkeit.“

Diario AS: „Barca ging angesichts einer Mannschaft, die eine wahre Kanone ist, die Munition aus. Barcelona hatte es vorne mit einer Meute hungriger Wölfe zu tun hatte und PSG ließ weder eine Verschnaufpause noch einen Spielaufbau aus der Abwehr heraus zu.“

DEINE MEINUNG

L’Équipe: „PSG ist unbesiegbar. Der amtierende zweifache Europapokalsieger hat am Dienstagabend ein weiteres „Pariser Massaker“ verübt und den FC Barcelona (4:2) besiegt, der damit zum ersten Mal in dieser Saison eine Niederlage hinnehmen musste.“

Sports.fr: „Dieses PSG ist genauso stark wie Messis Barca!“

Le Parisien: „Wer sich dieses Paris nicht ansehen will, liebt keinen Fußball! PSG, der offizielle Verfechter des Vergnügens“