Ricken wiegelt ab: „Keine Ausreden“

Der Sport-Geschäftsführer von Borussia Dortmund fordert Ergebnisse ein - trotz der widrigen Umstände.

Kälte, Kunstrasen, kein Komfort – in einer „krassen Woche“ sind für Lars Ricken widrige Umstände kein Grund, weniger Leistung zu zeigen. „Die Spieler sind es gewohnt, permanent im Flugzeug zu sitzen, jetzt mit uns, vor ein paar Tagen noch mit der Nationalmannschaft. Da gibt es keine Ausreden“, sagte der Sport-Geschäftsführer von Borussia Dortmund vor dem Champions-League-Spiel am Abend (21.00 Uhr/DAZN) beim FK Bodö/Glimt in Norwegen.

Drei Auswärtsspiele innerhalb von sieben Tagen mit sechs Flügen über insgesamt 11.000 Kilometer – das sei „nichts komplett Außergewöhnliches“, betonte Ricken. „Wir nehmen das an. Das wird ein bisschen anstrengend, aber wir werden auf jedes Spiel top vorbereitet sein.“

Auch auf das Duell im zugigen, kalten, dunklen norwegischen Nordland. „Wir gehen nicht davon aus, dass das ein großer Spaß wird. Ich habe gehört, die gefühlte Temperatur sei minus sieben Grad“, sagte Ricken. „Außerdem spielen wir auf einem Kunstrasenplatz, das haben unsere Spieler zuletzt im Jugendbereich gemacht.“ Das Aspmyra-Stadion in Bodö fasst nur 8200 Zuschauer.

Ricken erinnerte an das 2:2 zu Hause gegen Bodö in der vergangenen Saison, nach zweimaliger Führung: „Wir sollten ihre Fähigkeiten nicht nur auf ihre Heimstärke reduzieren. Das wird eine Riesenherausforderung, wir müssen eine Top-Leistung zeigen.“

Nach dem Spiel fliegt der BVB-Tross für eine Nacht nach Dortmund, dann geht es weiter nach Berlin, wo am Samstag das Ligaspiel bei Union zu absolvieren ist. Es folgt erneut eine Nacht in Dortmund vor dem Flug nach Aserbaidschan zum Spiel beim FK Sabah am Dienstag.