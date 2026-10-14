Eine Schweigeminute lässt das Metropolitano vor der Partie gegen Manchester United verstummen: Atlético Madrid gedenkt Kokes verstorbener Mutter - und drückt seinem Kapitän tiefstes Mitgefühl aus.

Ein schwerer Schicksalsschlag hat den 2:0-Heimsieg von Atlético Madrid gegen Manchester United zur Nebensache werden lassen. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, war die Mutter von Kapitän Koke verstorben.

„Heute Abend, vor dem Anpfiff des Champions-League-Spiels gegen Manchester United, wird eine Schweigeminute zum Gedenken an Ana Merodio Borja, die Mutter unseres Kapitäns Koke, eingelegt, die heute Morgen in Madrid verstorben ist“, verkündete Atlético Madrid kurze Zeit vor der Partie.

Atlético Madrid organisierte eine Schweigeminute für Kokes Mutter Atlético Madrid organisierte eine Schweigeminute für Kokes Mutter © IMAGO/Alberto Gardin

Neben der Schweigeminute liefen die Spieler im Gedenken an Kokes Mutter mit schwarzen Armbinden auf – die Vereinsflagge wehte zudem auf halber Höhe. Sowohl für die Champions-League-Partie der ersten Mannschaft als auch für die der Jugend hatte sich der Klub die Genehmigung für dieses Vorhaben bei der UEFA eingeholt.

Atlético drückt „tiefstes Beileid“ aus

In einer offiziellen Mitteilung drückte Atlético sein tiefstes Beileid aus und sicherten dem Kapitän, der an diesem Abend im Aufgebot von Trainer Diego Simeone fehlte, vollste Unterstützung zu. Im gleichen Zuge bat er darum, die Privatsphäre der Familie in dieser schwierigen Zeit zu respektieren.

Atlético Madrid und Kapitän Koke eint eine erfolgreiche gemeinsame Zeit seit Kindestagen. Der gebürtige Madrilene wechselte 2000 in die Atlético-Jugend, neun Jahre später schaffte er den Sprung zu den Profis. Erfolge wie der Europa-League-Titel 2012 und 2018, der UEFA-Supercup 2012 und der Meistertitel 2021 zählen zu den Höhepunkten von Kokes Karriere bei Atlético.