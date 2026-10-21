Manchester United blamiert sich in der Champions League. Die Red Devils gehen am Comer See unter - sind seit sieben Pflichtspielen sieglos. Die englische Presse zerlegt das Team von Michael Carrick im Anschluss.

Manchester United ist bei Leipzig-Schreck Como 1907 noch tiefer in die Krise geschlittert. Der englische Traditionsklub kam am Mittwoch im Champions-League-Duell beim Überraschungsteam aus Italien mit 1:4 (0:1) unter die Räder. United ist damit seit sieben Pflichtspielen in Serie ohne Sieg.

Der argentinische Vizeweltmeister Nico Paz (2./57.), Tassos Douvikas (49.) und Jacobo Ramón (76.) trafen für das Team vom Comer See, das zum Auftakt bereits RB Leipzig mit 4:1 geschlagen hatte. Für United war das Tor von Ex-Bayern-Profi Joshua Zirkzee (90.+1) zu wenig.

United-Kapitän Bruno Fernandes ist nach der Blamage ratlos United-Kapitän Bruno Fernandes ist nach der Blamage ratlos © AFP/SID/PIERO CRUCIATTI

„Das war mehr als enttäuschend. Ich denke, jeder muss dafür die Verantwortung übernehmen. Ich übernehme die Verantwortung für die gesamte Mannschaft und die Leistung – bei mir hört es auf, und damit bin ich einverstanden. Aber als Fan dieses Fußballvereins muss ich sagen, dass es inakzeptabel ist, eine solche Leistung mitanzusehen“, sagte United Trainer Michael Carrick.

Presse und Ex-Spieler zerlegen United

Die englische Presse zerlegte United nach der Partie und stellte auch die Personalie Carrick in Frage. „Das völlig untergegangene Manchester United erreicht einen neuen Tiefpunkt: Die vernichtende Niederlage gegen Como lässt Zweifel an Michael Carricks Zukunft aufkommen“, titelte etwa der Mirror. The Telegraph schrieb: „Como zerlegt das glanzlose United in Stücke und erhöht damit den Druck auf Carrick weiter“.

In Italien habe United eine Leistung gezeigt, „die einem Trainer den Kopf kosten würde“. Das Blatt ging noch weiter: „Es gab zwar einige dunkle Tage in der Ära nach Sir Alex Ferguson, doch dieser Tag gehörte zu den absolut schlimmsten.“

DEINE MEINUNG

„Manchester United erlebte gegen Como einen der schlimmsten europäischen Abende seiner Geschichte“, hieß es bei BBC Sport. Die Times schlug in eine ähnliche Kerbe: „Das erbärmliche Manchester United erleidet eine der schlimmsten Niederlagen seiner Geschichte in europäischen Wettbewerben“. Es war nach einem 4:0 gegen den FC Barcelona im Jahr 1994 die zweithöchste Niederlage ihrer Champions-League-Geschichte.

Sky Sports schrieb: „Das elende United wurde von Como auseinandergenommen“. „Ein trostloses United wird in der Champions League auseinandergenommen“, hieß es bei The Athletic. Der Guardian titelte: „Das klägliche United wird auseinandergerissen.“

„Als würde man Erwachsenen gegen Kinder zusehen“

United-Legende Rio Ferdinand lies seinen Frust nach der Partie auf X aus. „Como hat uns wie eine Mannschaft aussehen lassen, die sich durch eine Verlosung für die Champions League qualifiziert hat. Wir waren im Angriff zahnlos, keine Laufstärke in der Mannschaft, keine Spielmuster im Ballbesitz. Wir waren an diesem Abend schwach und wirken derzeit wie eine Mannschaft ohne jegliches Selbstvertrauen – es gibt so viel zu tun, um das Blatt zu wenden“, schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst.

„Eine furchtbare, furchtbare Nacht für Manchester United. Como war ihnen in jeder Hinsicht überlegen. Ich glaube nicht, dass alle ihr Bestes gegeben haben. Como hatte einfach nur Spaß – es war, als würde man Erwachsenen gegen Kinder zusehen“, bilanzierte der ehemalige United-Stürmer Dimitar Berbatov bei TNT Sports.

United fängt sich nächste Niederlage ein

Mit sechs Punkten stehen die von Cesc Fàbregas trainierten Lombarden, bei denen Ex-Herthaner Marc-Oliver Kempf in der Innenverteidigung spielt, nach drei Spieltagen in der Ligaphase gut da. Die Red Devils geraten nach der zweiten Pleite in der dritten Partie dagegen unter Druck.

Leroy Sané und Ilkay Gündogan feierten mit Galatasaray Istanbul derweil den ersten Saisonsieg in der Königsklasse. Bei OSC Lille gewann der türkische Meister mit 4:2 (2:2). Sané kam in der 76. Minute von der Bank, Gündogan wurde neun Minuten später eingewechselt. Nächster Gegner von „Gala“ ist am 3. November der VfB Stuttgart.