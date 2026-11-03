Galatasaray Istanbul empfängt heute den VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 18.45 Uhr im RAMS Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen der laufenden Champions-League-Saison reist der VfB Stuttgart ungeschlagen zu Galatasaray Istanbul. Heute Abend um 18.45 Uhr gastieren die Schwaben im RAMS Park, wo beide Klubs erstmals in einem Pflichtspiel aufeinandertreffen. Stuttgart hat in der Königsklasse bislang zwei Siege und ein Unentschieden verbucht. Die Türken haben nach drei Partien erst drei Punkte gesammelt.

Champions League heute live: Galatasaray – Stuttgart im TV, Livestream, Ticker

TV : –

: – Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Für Stuttgarts Ermedin Demirovic dürfte es ein besonderes Duell werden. Im Sommer lag dem Bosnier ein Angebot von Galatasaray vor. Der Stürmer entschied sich aber gegen den finanziell lukrativen Wechsel und ist nun Stuttgarts bester Torjäger.

In Istanbul läuft Leroy Sané seit etwas mehr als einer Saison auf. Der Ex-Münchner macht in der Metropole eine schwere Zeit durch, wurde von den eigenen Fans zuletzt ausgepfiffen und beleidigte einen Kameramann im Live-TV. Dennoch lief es zuletzt für sein Team in der Süper Lig gut.

Schwere Zeiten für Leroy Sané

Galatasaray Istanbul geht auch in der Königklasse nach einem 4:2-Sieg in Lille mit Rückenwind in das Heimspiel gegen den Bundesligisten. Mit diesem Erfolg beendete die Mannschaft von Okan Buruk eine saisonübergreifende Serie von sechs Spielen ohne Sieg in der Ligaphase der Champions League, in denen es ein Unentschieden und fünf Niederlagen gegeben hatte. Die vier Treffer in Lille waren zugleich mehr Tore als Galatasaray in den sechs vorangegangenen sieglosen Partien zusammen erzielt hatte.

Das Duell mit dem VfB Stuttgart ist für Galatasaray das erste Pflichtspiel gegen die Schwaben, zugleich aber eine weitere Begegnung mit einem deutschen Gegner in der Champions League. Die Türken verloren sechs ihrer vergangenen sieben Partien gegen deutsche Mannschaften in der Königsklasse, lediglich einmal sprang ein Unentschieden heraus. Im eigenen Stadion gewann Galatasaray keines der sieben Duelle mit deutschen Teams im Landesmeisterpokal oder der Champions League und kam dabei auf vier Remis sowie drei Niederlagen.

DEINE MEINUNG

Wird Galatasaray Istanbul gegen VfB Stuttgart heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird GS gegen VFB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: Galatasaray Istanbul gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Galatasaray Istanbul gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.