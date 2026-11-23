Trainer Kovac hat weitere Alternativen: Torjäger Guirassy kann wieder mitwirken, auch der Österreicher Chukwuemeka ist dabei.

Borussia Dortmund kann beim Champions-League-Kracher beim FC Arsenal am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) wieder mit Serhou Guirassy und Carney Chukwuemeka planen. Die beiden „sind bereit“, sagte Trainer Niko Kovac am Montagabend in London: „Ob das von Beginn an sein wird oder später, das werden wir morgen sehen.“ Guirassy und auch Chukwuemeka hatten zuletzt wegen Oberschenkelverletzungen pausiert.

Obwohl zwei der besten Abwehrreihen Europas aufeinander treffen, erwartet Kovac ein abwechslungsreiches Spiel beim englischen Meister. „Ich gehe davon aus, dass es kein 0:0 werden wird, weil beide Mannschaften genug Qualitäten haben, Tore zu erzielen“, sagte er. „Wir wissen um die Schwierigkeit. Aber wir haben Qualitäten, um das mitzunehmen, was wir möchten: nämlich Punkte. Dafür brauchen wir ein optimales Spiel mit dem Ball und gegen den Ball.“

Der BVB hat aus den ersten vier Champions-League-Spielen neun Punkte geholt, Arsenal kommt auf zehn. Beide Teams haben gute Chancen, die Top acht zu erreichen. Arsenal sei „eine tolle Mannschaft mit tollem Trainer, sie haben gemeinsam viele Erfolge gefeiert“, lobte Kovac mit Blick auf das Team von Mikel Arteta: „Wir sind bereit, wir sind körperlich gut drauf, wir haben viel Selbstvertrauen und glauben an unsere Stärken. Wir respektieren Arsenal, aber sie respektieren uns ebenso.“