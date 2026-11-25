Nach dem 1:1 in der Champions League beim FC Arsenal zeigt sich Mats Hummels vom BVB angetan.

17 Pflichtspiele, nur eine Niederlage: Der Lauf von Borussia Dortmund nimmt allmählich beängstigende Züge an. Mit dem 1:1 (0:1) in der Champions League beim FC Arsenal untermauerte der Bundesliga-Tabellenführer seine Ambitionen – auch auf Europas größter Bühne. „Das ist sehr gut beim englischen Meister“, sagte Nico Schlotterbeck bei Amazon Prime abgeklärt.

Dortmund, eine Ergebnismaschine? Da mochte der BVB-Verteidiger nach der bestandenen Reifeprüfung nicht widersprechen. „Absolut. Das ist nicht leicht hier. Ich bin sehr zufrieden als Kapitän“, so Schlotterbeck und verabschiedete sich in die kalte Londoner Nacht. Mit nun zehn Punkten hat Dortmund alle Chancen, die Ligaphase der Champions League unter den besten acht abzuschließen und den Umweg über die Playoffs zu vermeiden.

Hummels feiert „richtig geile zweite Halbzeit“

Deutlich euphorischer als Schlotterbeck klang Klub-Ikone Mats Hummels. „Das ist ein richtig guter Punkt, es war eine richtig geile zweite Halbzeit. Respekt an die Mannschaft, an den Trainer“, sagte der Experte bei Amazon Prime. Arsenal-Angreifer Viktor Gyökeres (10.) schockte die Dortmunder zwar früh mit einem Traumtor aus knapp 20 Metern. Der BVB überstand die erste Halbzeit aber ohne weitere Gegentreffer, dann gelang Maximilian Beier (55.) der Ausgleich.

Mats Hummels zeigte sich angetan vom BVB-Auftritt in London Mats Hummels zeigte sich angetan vom BVB-Auftritt in London © IMAGO/HMB-Media

Die Partie in London dürfte aufseiten der Dortmunder für weiteres Selbstvertrauen sorgen, das Gefühl einer Niederlage kennt die Borussia in dieser Saison schließlich kaum. Nach dem Supercup-Duell gegen den FC Bayern (1:2) vor Saisonstart ging einzig die Königsklassen-Partie am 14. Oktober beim FK Bodö/Glimt (0:1) verloren. In der Liga hält das Team von Trainer Niko Kovac noch immer seine weiße Weste, dies soll im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) so bleiben.