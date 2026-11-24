Borussia Dortmund zeigt beim FC Arsenal eine beachtliche Vorstellung. Eine Abwehrkante sticht unter den Schwarz-Gelben heraus. Die SPORT1-Einzelkritik.

Borussia Dortmund hat sich im Champions-League-Spiel beim FC Arsenal von seiner besten Seite gezeigt. Die Schwarz-Gelben ließen sich durch den frühen Rückstand nicht aus der Ruhe bringen und erkämpften sich in London einen Punkt (1:1).

Dass die Gunners nicht die nötige Durchschlagskraft entwickelten, war vor allem dem intensiven Gegenpressing der Borussen zu verdanken. Der Fels in der Brandung: Joane Gadou, der nicht nur viele Bälle eroberte, sondern auch den Ausgleich mit einem Monster-Dribbling vorbereitete.

Joane Gadou (l.) ließ wenig anbrennen Joane Gadou (l.) ließ wenig anbrennen © IMAGO/Offside Sports Photography

Die Leistung des BVB in der SPORT1-Einzelkritik.

BVB-Abwehr als Bollwerk

GREGOR KOBEL: Sah auf den ersten Blick beim ersten Gegentreffer nicht ganz glücklich aus, weil er etwas zu weit vor der Linie stand. Doch gegen den Strahl von Gyökeres frei von Schuld (10. Spielminute). Bewahrte den BVB Minuten später vor einem höheren Rückstand, als er einen Tzolis-Abschluss parierte (16.). Beim Hincapie-Kopfball auf dem Posten (59.). Sah zwar in der Folge viele Gunners-Angriffe auf sich zurollen, richtig eingreifen musste er kaum mehr. SPORT1-Note: 2,5

JOANE GADOU: Mutierte zum offensiv gefährlichsten Dortmunder. Erstmals hatte er eine starke Offensivaktion kurz vor der Pause: Eroberte den Ball im Gegenpressing und schaltete direkt um. Seine scharfe Hereingabe parierte Kepa zur Ecke (45.) – die gefährlichste Aktion des BVB in Hälfte eins. Bei seinem zweiten Offensivlauf dribbelte er aus der Dreierkette durchs gesamte Mittelfeld und bediente Beier – Ausgleich (55.). Auch defensiv ließ er kaum etwas anbrennen. Sein bislang stärkster Auftritt für Schwarz-Gelb! SPORT1-Note: 1,5

WALDEMAR ANTON: Hatte weniger direkte Duelle als Schlotterbeck – wenn er gebraucht wurde, war er allerdings da. Mit Schlotterbeck und Gadou der stärkste Dortmunder in Hälfte eins. Nach der Pause jeweils einmal von Madueke (60.) und Gyökeres (62.) abgehängt. Monstergrätsche gegen Madueke (71.). Auch in der Folge hellwach bei gefährlichen Gunners-Angriffen. SPORT1-Note: 2,5

DEINE MEINUNG

NICO SCHLOTTERBECK: Der Fels in der gerade zu Beginn überforderten BVB-Brandung. Rettungstat bei einem Überfall-Angriff de Gunners: Warf sich im letzten Moment in einen Rice-Schuss (35.). Verschätzte sich im Zweikampf mit Madueke – Glück, dass Gyökeres später im Abseits stand (43.). War der Einzige, der Überzeugung ausstrahlte. Hatte die meisten Defensivaktionen. SPORT1-Note: 2

Ein Sinnbild des BVB-Starts

JULIAN RYERSON: Zu Beginn komplett überfordert mit dem Tempo und der Dynamik der Gunners. Ging beim gefährlichen Abschluss von Tzolis viel zu zaghaft in den Zweikampf (16.). Auch er steigerte sich deutlich, schob viel von hinten an und schlug eine Flanke nach der anderen in den Arsenal-Strafraum. Lieferte sich hitzige Duelle mit Hincapie. SPORT1-Note: 4

DANIEL SVENSSON: Auch ihm ging zunächst alles viel zu schnell. Die Abstimmung mit Beier stimmte überhaupt nicht. Offensiv ging über seine linke Seite herzlich wenig. Hatte gegen den überragenden Madueke die wohl schwerste Aufgabe an diesem Abend. Im Rahmen seiner Möglichkeiten machte er es aber ordentlich. SPORT1-Note: 4

JOBE BELLINGHAM (bis 73.): Ein Sinnbild des BVB-Starts: Agierte wie das Kaninchen vor der Schlange. Viel zu zögerlich in den Zweikämpfen und bevorzugte immer den Quer- oder Rückpass, anstatt den Blick nach vorne zu richten. Schwacher Abschluss aus aussichtsreicher Schussposition (24.). Wurde zum Ende der ersten Hälfte deutlich mutiger und bewies dann immer häufiger, dass er auf diesem Niveau mithalten kann. Pech, dass er bei seinem Abstaubertor hauchzart im Abseits stand (68.) – das vermeintliche 2:1 wäre sein erstes Pflichtspieltor seit der Klub-WM gewesen. SPORT1-Note: 3

JOEY VEERMAN: Seine Tempodefizite wurden in einigen Momenten schonungslos aufgezeigt. Bei seinem freistehenden Abschluss aus 18 Metern hätte er mehr daraus machen können (48.). Sicher mit dem Ball am Fuß, Rückwärtsbewegung ausbaufähig. Immerhin: In den direkten Duellen ging er meist als Sieger hervor (75 Prozent gewonnener Duelle). SPORT1-Note: 4

BVB: Ihm reicht eine Aktion

FELIX NMECHA: Ließ Gyökeres beim Gegentreffer sträflich allein (10.). Versuchte zumindest immer wieder offensiv etwas zu kreieren. Je länger das Spiel dauert, desto besser stimmte die Abstimmung im Mittelfeld. Auch ihm fehlte es aber in der Offensive an zündenden Ideen, auch weil er häufiger in der Defensive aushelfen musste. SPORT1-Note: 3,5

MAXIMILIAN BEIER: Ihm reichte eine entscheidende Aktion, um aus einem gebrauchten einen sehr ordentlichen Auftritt zu machen. War in der ersten Hälfte komplett unsichtbar. Neun (!) Ballkontakte nach 45 Minuten waren Tiefstwert aller Spieler auf dem Feld. Hatte die Riesen-Chance zum Ausgleich auf dem Fuß, traf den Ball bei einer Svensson-Hereingabe aber nicht (48.). Später erzielte er den Ausgleich (55.) – toller Haken, mustergültiger Abschluss! Dennoch war nach 64 Minuten Schluss. Für ihn kam Karetsas. SPORT1-Note: 2,5

FABIO SILVA (bis 65.): Vertrat erneut den zuletzt verletzten Guirassy. Versuchte viel, in richtig gefährliche Aktionen kam er aber nicht. Bekam dabei aber auch zu wenig Unterstützung. In Luftduellen gegen die Arsenal-Verteidiger komplett chancenlos. Nach der Pause kaum zu sehen. Folgerichtig ersetzte ihn Guirassy (65.). SPORT1-Note: 4

Karetsas läuft BVB-Lücken zu

SERHOU GUIRASSY (ab 65.): Kam nach gut einer Stunde für den blassen Silva. Ließ sich auch mal tief fallen, offensiv aber ohne eine Aktion. Arbeitete mannschaftsdienlich mit zurück und warf sich in jeden Zweikampf. SPORT1-Note: 3

KONSTANTINOS KARETSAS (ab 65.): Ersetzte den Torschützen Beier. Seine „Zocker“-Qualitäten waren nicht mehr gefragt. Vielmehr ging es um die Arbeit gegen den Ball. Lief viele Lücken zu. SPORT1-Note: 3

MARCEL SABITZER (ab 73.): Kam für Bellingham in die Partie und sollte dabei helfen, den Punkt über die Zeit zu bringen. SPORT1-Note: Ohne Bewertung