Der FC Bayern trifft in der Champions League auf Atlético Madrid. Lothar Matthäus erwartet eine harte Aufgabe.

Lothar Matthäus erinnert sich mit Schmerzen an die heißen Duelle mit Diego Simeone und hat den FC Bayern eindringlich vor dem Champions-League-Spiel bei dessen Klub Atlético Madrid am Dienstag (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) gewarnt.

„Der hat getreten und getreten“, erzählte der RTL/Sky-Experte aus seiner Profizeit bei Inter Mailand über den damaligen Pisa-Spieler, „da habe ich mir gesagt, da brauchst du hinten und vorne Schienbeinschützer.“

Simeone, inzwischen Trainer des spanischen Spitzenklubs, sei einst auf die gegnerischen Spielmacher wie Matthäus angesetzt worden, berichtete der deutsche Rekordnationalspieler. „Der hat auch einen Maradona getreten – als Argentinier! Seinen Kapitän in der Nationalmannschaft hat er getreten. Das musst du dir mal vorstellen! Der hat Schaum vor dem Mund gehabt.“

Lothar Matthäus spricht über den FC Bayern Lothar Matthäus spricht über den FC Bayern © IMAGO/DeFodi Images

Matthäus: Auf die Bayern wartet „eine Herausforderung“

Und nach seinem eigenen Vorbild habe Simeone bei Atlético eine kratzbürstige, kampfeslustige Truppe geformt, die Thomas Müller einst als „die größten Rabauken“ im europäischen Fußball bezeichnete. „Rabauken – das ist ja ein nettes Wort“, sagte Matthäus, „wenn er jetzt Treter gesagt hätte… Das ist eine dreckige, unangenehme Mannschaft.“

Das gelte auch für die Fans im diesjährigen Finalstadion der Königsklasse. „Die sind genauso bekloppt wie der Simeone, positiv bekloppt“, sagte Matthäus, „die stehen hinter ihrer Mannschaft. Auch mit dieser Aggressivität.“

Auf die Bayern warte demnach „eine Herausforderung. Aber da musst du durch und kannst was lernen. Denn du spielst ja nicht jede Woche in so einem Hexenkessel, gegen so eine Mannschaft, mit dieser Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Wird ein schönes Spiel.“