In Istanbul herrscht vor dem Champions-League-Spiel von Galatasaray gegen Aston Villa helle Aufregung - weil eine Löwe gesichtet wurde!

Vor dem Spiel des englischen Erstligisten Aston Villa bei Galatasaray Istanbul sorgen erstaunliche Schlagzeilen über die Türkei hinaus für Aufsehen. Unter anderem in der Stadtgemeinde Sariyer in der Provinz Istanbul soll eine Löwin gesichtet worden sein.

Diverse Medien verweisen auf Videoaufnahmen, die das Tier zeigen sollen. In England warf die Daily Mail gar die Frage auf, ob es in der Nähe des Gala-Stadions sicher sei – und setzte sich daher gar mit der UEFA in Kontakt.

Großer Aufruhr in Istanbul: Ist ein Löwe entlaufen? Großer Aufruhr in Istanbul: Ist ein Löwe entlaufen? © IMAGO/Anadolu Agency

Vorweg: Die UEFA schloss eine Gefährdung der Stadion-Gänger aus, ansässige Behörden vermeldeten in der Türkei zudem, dass sie keine Spuren von einem entlaufenen Löwen gefunden hätten.

Türkei-Profi: „Vielleicht suche ich bald nach dem Löwen“

Was aber nichts daran ändert, dass die Aufregung zwischenzeitlich riesig war. Die Nachbarschaft, in der sich der Löwe angeblich bewegte, ist Heimat zahlreicher Fußball-Profis, schreibt Fanatik. Im Netz kursierende Video-Aufnahmen, die den Löwen zeigen sollen, stammen von den Überwachungskameras von Bertug Yildirims Haus.

„Wir waren gestern im Camp, und ich erhielt einen Anruf“, erzählte der Spieler von Basaksehir: „Sie erzählten mir etwas von dem Löwen – ich konnte es kaum glauben. Eine Dame, die bei uns zu Gast war, rief mich an und sagte, sie habe einen Löwen gesehen. Also habe ich die Polizei angerufen. Ich habe gesagt, der Löwe sei in der Nähe unseres Hauses.“

Das angesprochene Video stamme „von einer Kamera, die unser Haus überwacht. Hoffentlich wird er gefunden. Vielleicht suche ich bald nach dem Löwen, wenn ich nach Hause komme.“

Şehre yeni bir Aslan iner.



🔜 #GSvAVL #UCL pic.twitter.com/458qMCZFlB — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 23, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Kein Löwe gefunden

Die Polizei, die Nationalgarde und diverse Tierschutzvereinigungen waren auf die Suche gegangen, konnten aber letztlich keinen Löwen finden. Offenbar soll auf den Videoaufnahmen ein anderes Tier zu sehen sein, um eine Großkatze handele es sich nicht.

Der Partie zwischen Galatasaray und Aston Villa (18.45 Uhr im LIVETICKER) – die übrigens beide einen Löwen als Symbolfigur verwenden – steht also nichts im Wege.