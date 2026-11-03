Rekord! PSG feiert historische Demontage in der Champions League
PSG überrennt in der Champions League seinen Gegner. Der amtierende Champion stellt einen Rekord auf.
Was für eine Machtdemonstration des Titelträgers! Paris Saint-Germain hat am 4. Spieltag der Champions League beim FC Villarreal einen historisch guten Auftritt hingelegt. Bereits nach 16 Minuten und 2 Sekunden führten die Franzosen in Spanien mit 4:0. Das gelang in der Geschichte des Wettbewerbs noch keiner Mannschaft zuvor. Am Ende siegte PSG souverän mit 6:0.
Den Rekord für das schnellste 4:0 hatte bisher Real Madrid inne. Die Königlichen brauchten 2011 gegen Dinamo Zagreb knapp 20 Minuten und profitierten damals auch von einem Treffer von Mesut Özil.
Die L‘Équipe feierte den gnadenlosen Auftritt: „Jeder Angriff von PSG versetzt die Spieler von Villarreal in Panik. Der Druck in der Gefahrenzone ist für Villarreal unerträglich. Paris hat den Rekord für das schnellste 4:0 gebrochen und befindet sich schon nach 17 Minuten in der Vorführungsphase.“
Nach 8:28 Minuten eröffnete Joao Neves den Torreigen. Er schob nach einer Ecke den Abpraller ein. Nach 11:02 Minuten nutzte dann Desiré Doué einen Ballverlust von Villarreal im eigenen Strafraum aus und erhöhte auf 2:0 für die Gäste. Kaum war dieser Jubel verklungen, feierten die PSG-Stars aber schon wieder. Es waren 12:37 Minuten gespielt, als Senny Mayulu brachial zum 3:0 einschoss. Die Zuschauer pfiffen bereits, doch für die Hausherren wurde es noch schlimmer.
PSG gelingt historisches Spektakel
Nach 16:02 Minuten schoss Fabian Ruiz flach aus 13 Metern ab und erzielte so das 4:0. Der Ex-Leipziger Peter Gulacsi erlebte im Tor der Gastgeber somit einen Horror-Abend. Zwischen dem ersten Tor des Abends und dem vierten Erfolg lagen gerade einmal 7:34 Minuten.
Weitere News
Immerhin riss sich Villarreal nach dem heftigen Kollaps zusammen und kassierte bis zur Pause kein weiteres Tor mehr. Doch nach dem Seitenwechsel wurde es noch deutlicher. Fabian Ruiz bejubelte das 5:0 in der 50. Minute. In der 78. Minute erhöhte dann der erst 17-jährige David Boly auf 6:0.