Simeone schwärmt von Kane: „Ein unglaublicher Spieler“

Der Trainer von Atlético Madrid zollt dem Stürmerstar des FC Bayern vor dem direkten Duell viel Respekt.

Bei der Frage nach Harry Kane geriet Diego Simeone ins Schwärmen. „Zunächst einmal“, sagte der Trainer von Atlético Madrid vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern am Dienstag (21.00 Uhr), „möchte ich ihm zu seinem verdienten Ballon d’Or gratulieren. Ich halte ihn für einen unglaublichen Spieler. Ich habe ihn schon immer gemocht.“

Es stehe „außer Frage“, ergänzte der Argentinier, wie sehr sich der Münchner Stürmerstar „im Laufe seiner Karriere weiterentwickelt“ habe. „Im Laufe der Jahre hat er bessere Positionen und Räume zum Spielen gefunden, ohne dabei jemals von dem abzuweichen, was er so gut kann: Tore schießen. Man sieht, wie sehr er sich für die Mannschaft einsetzt. Er ist ein geborener Torjäger.“

Atlético-Coach Diego Simeone Atlético-Coach Diego Simeone © AFP/SID/Javier SORIANO

Er könne Kane „zu all seinem Talent nur gratulieren“, betonte Simeone (56): „Er ist eine Bereicherung für den Fußball und insbesondere für junge Spieler, die zu Spielern wie ihm aufschauen, die ein Vermächtnis hinterlassen und der nächsten Generation zeigen, dass man durch harte Arbeit Großes erreichen kann.“

„Ein solches Kompliment von jemandem wie ihm zu bekommen, erfüllt mich natürlich mit großem Stolz“, sagte Kane, der im Estadio Metropolitano erneut eine Bestmarke aufstellen könnte. Der Engländer hat bei seinen vergangenen zehn Auftritten für die Bayern in der Königsklasse immer getroffen – bei Atlético könnte er nun den Rekord für die längste Torserie von Cristiano Ronaldo einstellen.