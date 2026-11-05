„Super-Team“ Como schafft ein „Meisterwerk“

Der Außenseiter aus Italien knackt am Mittwoch einen Rekord - und wird dafür europaweit gefeiert.

Der italienische Underdog Como 1907 hat mit seinem Rekordabend in der Champions League die Fußballwelt verzückt. „Auf Augenhöhe mit den Großen Europas“, titelte die Gazzetta dello Sport: „Der erste Auswärtssieg ist eine erhabene Sinfonie, ohne jede Möglichkeit, unterbrochen zu werden – im Gegenteil, mit einer für die Gegner grausamen Konstanz.“

Das 9:1 (3:0) beim RC Lens gehe als „Meisterwerk“ in „die Annalen des italienischen Fußballs ein“, hieß es weiter. Das Resultat sei das „Ergebnis von Klasse“, Como befinde sich „auf Augenhöhe mit den europäischen Topklubs“.

Generell überschlug sich die heimische Presse mit Lobeshymnen. Der Corriere dello Sport schrieb von „einer weitere unglaublichen Seite“ innerhalb des einzigartigen „Märchens“ der Lombarden. Tuttosport schwärmte von einem „sensationellen“ Como: „Geschichte von Champions – die Larianer schreiben die Geschichte des Wettbewerbs neu.“

Auch international fand der Kantersieg große Beachtung. Die englische Sun schrieb vom „Super-Team“ vom Comer See, die spanische Marca sah eine „legendäre Nacht“. In Frankreich mischte sich in das Lob aber auch harsche Kritik am RC Lens und an Coach Yannick Cahuzac. „Como fegt wie ein Orkan über Lens“, titelte die L’Équipe: „Die Spieler aus Lens blieben hinter den Erwartungen zurück, während ihr Trainer sie im Stich ließ. Diese historische Niederlage wird Spuren hinterlassen.“