Undav glaubt nicht an Nominierung durch Klopp

"Ohne Tore ist es schwer, dabei zu sein", sagt der Kapitän des VfB Stuttgart zu seiner Zukunft in der Nationalmannschaft.

Deniz Undav vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart geht nicht davon aus, von Bundestrainer Jürgen Klopp für die beiden kommenden Spiele in der Nations League nominiert zu werden. „Was soll ich sagen? Ohne Tore ist es schwer, dabei zu sein“, sagte der Kapitän der Schwaben nach dem 0:2 (0:2) in der Champions League bei Galatasaray Istanbul.

Auf die Frage, ob er Hoffnung habe, am Donnerstag in das Aufgebot für die Spiele gegen Serbien in Belgrad (13. November, 20.45 Uhr/RTL) und gegen die Niederlande in Berlin (16. November, 20.45 Uhr/ARD) berufen zu werden, antwortete Undav: „Gar nicht.“ Bereits für die ersten vier Spiele in der Nations League war er von Klopp nicht nominiert worden.