Der FC Bayern kassiert in der Champions League die erste Saison-Niederlage. Gerät das Etappenziel nun aus den Augen?

Lange war der FC Bayern ungeschlagen, in dieser Saison hatte er noch gar kein Match verloren. Das änderte sich am Mittwochabend ausgerechnet beim Gastspiel in der Champions League beim OSC Lille, der vor dem Spieltag noch auf dem vorletzten Tabellenplatz gestanden hatte. Mit 1:2 mussten sich die Münchner in Frankreich geschlagen geben. Für den Rekordmeister war das ein empfindlicher Rückschlag.

„Der Druck ist da“, räumte Sportvorstand Max Eberl nach Abpfiff mit Blick auf die Tabellensituation ein. Doch wie ernst ist die Lage für die Bayern tatsächlich? Ist das ausgegebene Ziel, direkt ins Achtelfinale einzuziehen, noch zu erreichen? Oder droht dem Team von Vincent Kompany womöglich sogar das vorzeitige Aus?

Ein Blick auf die Tabelle zeigt: Mit acht Punkten rangieren die Bayern in der Tabelle der Königsklasse auf Platz 15. Im vergangenen Jahr reichten zehn Zähler sicher für die Playoffs, mancher Klub kam sogar mit neun weiter. In der Spielzeit 2024/25 waren mindestens elf Punkte nötig. Dass die Münchner schon im Januar ausscheiden, ist deshalb sehr unwahrscheinlich.

f1c2a0f72b34cce08a8fa77179928634b328cc57 Der FC Bayern steht nach der Niederlage in Lille unter Druck © IMAGO/Moritz Müller

Champions League: Bayern muss sich strecken

Allerdings wird der direkte Einzug ins Achtelfinale zunehmend schwieriger. In den vergangenen beiden Spielzeiten lag die Marke für die Top acht bei jeweils 16 Punkten. Sollte dieser Wert erneut gelten, müssten die Münchner ihre drei ausstehenden Partien allesamt gewinnen.

Die ersten acht Mannschaften der Ligaphase qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. Die Teams auf den Plätzen neun bis 24 müssen dagegen den Umweg über eine zusätzliche K.-o.-Runde nehmen. Auf die Bayern warten noch die Begegnungen mit Slavia Prag, Manchester United und Real Betis.

DEINE MEINUNG

Auch die Prognose von Opta macht deutlich, wie eng es für den Rekordmeister werden könnte: Die Wahrscheinlichkeit für einen Platz unter den besten acht liegt demnach bei 46,35 Prozent. Mit 53,15 Prozent ist ein Rang zwischen neun und 24 etwas wahrscheinlicher.