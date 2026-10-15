Das 19-jährige Talent Jofre Torrents erlebt bei seinem ersten Auftritt mit Ajax Amsterdam im Europapokal einen regelrechten Fehlstart.

Das hatten sich die Niederländer definitiv anders vorgestellt. Ajax Amsterdam mit Marc-André ter Stegen und Julian Brandt haben den Start in die Ligaphase der Conference League verpatzt und verloren bei Hajduk Split mit 1:2. Für den 19-jährigen Jofre Torrents war die Niederlage in Kroatien besonders bitter.

Der frühere Nachwuchsspieler vom FC Barcelona gab unter Trainer Míchel Sánchez sein Startelfdebüt für die Elf aus Amsterdam – und betrat gleichzeitig das erste Mal die Bühne des Europapokals. In der ersten niederländischen Liga war der Linksverteidiger zuvor lediglich acht Minuten eingesetzt worden.

„Torrents Debüt läuft komplett schief“, schrieb De Telegraaf in den Niederlanden in einer schonungslosen Abrechnung. So sei deutlich geworden, dass „nicht alles, was der FC Barcelona ausbildet, auch Extraklasse ist“. Torrents sei eine Belastung für das eigene Team gewesen und habe beide Gegentore mit „dümmlichen“ Ballverlusten verschuldet.

Fehler von Torrents leitet Gegentor ein

Abdoulie Sanyang brachte Hajduk vor der Pause zunächst in Führung, Davy Klaassen konnte nach dem Seitenwechsel ausgleichen. Doch nur zwei Minuten später leitete ein Fehlpass von Torrents den entscheidenden Treffer für die Kroaten ein: Der 19-Jährige wollte den Ball mit dem Außenrist zu Youri Baas passen, doch die Kugel landete bei Marin Soticek, der daraufhin zum 2:1 einnetze.

Coach Sánchez hatte vor dem Spiel über die positive Entwicklung von Torrents gesprochen. „Das war nicht erkennbar“, urteilte AD. Laut dem niederländischen Medium sehe der Außenverteidiger immer noch wie ein Jugendspieler aus. Voetbal International meinte: „Ajax schaufelt sich das eigene Grab“, auch hier wurde auf Torrents Aussetzer verwiesen.

Brutal fielen auch diverse Reaktionen vieler Fans aus, die sich in den Sozialen Medien äußerten. Der Tenor: Torrents sei nicht gut genug, um das Ajax-Trikot zu tragen. Hier und da wurde gar eine Vertragsauflösung gefordert.

Ter Stegen kann Ajax-Pleite nicht verhindern

Der 19-Jährige wurde in der 76. Minute gemeinsam mit drei Teamkollegen ausgewechselt, Oscar Gloukh ersetzte ihn. Lucas Rosa kam für Viktor Tsygankov ins Spiel.

Auch Marc-André ter Stegen konnte die Pleite nicht verhindern. Der bis Saisonende vom FC Barcelona ausgeliehene Keeper kassierte in seinem zehnten Einsatz für Ajax das 16. Gegentor, zeigte aber mehrere starke Paraden. Für Ajax war es die dritte Partie ohne Sieg in Serie. In der Eredivisie liegen die Amsterdamer auf Rang fünf und fünf Punkte hinter Spitzenreiter Feyenoord.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.