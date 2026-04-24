DFB räumt Fehlentscheidung bei Höler-Tor ein

SID 24.04.2026 • 14:42 Uhr Der aberkannte Führungstreffer der Breisgauer erhitzt die Gemüter. Auch die Schiri-Bosse hätten sich eine andere Entscheidung gewünscht.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat das aberkannte Tor des SC Freiburg zu Beginn der Verlängerung des Pokal-Halbfinals beim VfB Stuttgart im Nachgang als Fehlentscheidung eingeordnet. Schiedsrichter Tobias Welz habe „in der Dynamik des Spiels im Zweikampf zwischen Lucas Höler und Jeff Chabot einen regelwidrigen Armeinsatz von Höler wahrgenommen. Deshalb hat er auf Foulspiel entschieden und das Spiel unterbrochen“, erklärte Marco Fritz, Leiter Regelauslegung und Evaluation in der DFB Schiri GmbH.

Jedoch wäre es nach Ansicht der Fernsehbilder „deutlich besser gewesen, das Duell als robusten, aber regelkonformen Zweikampf zu bewerten, die Partie weiterlaufen zu lassen und das unmittelbar folgende Tor von Höler zu geben“, führte Fritz in seinem Statement auf SID-Anfrage aus. Der nicht gegebene Treffer hatte nach dem 2:1 (1:1) nach Verlängerung für Stuttgart für große Kritik bei beiden Mannschaften gesorgt, selbst Deniz Undav als Profiteur war irritiert.