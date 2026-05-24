„Der beste Transfer“: Bayern feiern Kane

SID 24.05.2026 • 06:25 Uhr Der Engländer führt die Münchner mit einem Hattrick zum Pokalsieg - und wird anschließend mit Anerkennung überschüttet.

Harry Kane konnte sich vor Umarmungen gar nicht mehr retten. Einer nach dem anderen seiner Mitspieler fielen dem Hattrick-Helden des FC Bayern in die Arme, wenig später reckte der Matchwinner den DFB-Pokal in den Berliner Nachthimmel. „Das war auf jeden Fall eine der besten Nächte meiner Karriere“, sagte Kane nach seinem Dreierpack beim 3:0 (0:0) im Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart.

Mit seinen Treffern 59 bis 61 hatte Kane eine bemerkenswerte Saison der Bayern zu einem fulminanten Ende gebracht, nach Uwe Seeler 1963 (HSV), Roland Wohlfarth 1986 (FC Bayern) und Robert Lewandowski 2012 (BVB) ist der 32-Jährige erst der vierte Spieler, dem in einem DFB-Pokalfinale drei Tore gelangen. Kaum verwunderlich also, dass der Engländer im Anschluss von allen Seiten mit Lob überschüttet wurde.

„Das“, schwärmte Patron Uli Hoeneß bei Sky, „ist der beste Transfer, den wir je gemacht haben.“ Kane habe „die Persönlichkeit für diese großen Spiele und die großen Momente“, lobte Bayern-Trainer Vincent Kompany: „Er hat gezeigt, was für ein überragender Spieler er ist. Sein Spiel ist komplett.“ Auch VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hob das „weltklasse Gesamtpaket“ von Kane hervor: „Es ist schwer zu glauben, was er da teilweise leistet.“