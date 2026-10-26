Der rassistisch angefeindete Augsburger hat laut seinem Trainer sehr positiv auf den Rückhalt des Klubs reagiert.

Trainer Manuel Baum vom FC Augsburg hofft nach den rassistischen Anfeindungen gegen seinen Spieler Juma Bah auf eine Art Trotzreaktion. Er habe den Innenverteidiger als mental stabil kennengelernt, berichtete der Coach, und „das Gefühl, das kann sogar pushen, weil er sagt: Es ist sensationell, wie wir damit umgehen, ich fühle mich hier sehr wohl und das gibt mir Sicherheit für alles, was ich hier mache.“

Der FCA hatte die Anfeindungen im Netz nach dem Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin (1:1) öffentlich gemacht und sich entschieden vor seinen Profi gestellt. Dieser war in der Partie nach einem eher unglücklichen groben Foulspiel vom Platz gestellt worden (63.).

Baum sieht starke Augsburg-Reaktion auf Attacken

Im Pokalspiel am Dienstag (18.00 Uhr) bei Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach könne Bah allerdings auflaufen, berichtete Baum, und er werde auch nicht zögern, ihn einzusetzen. Sportchef Benni Weber habe am Sonntag in der Kabine über das Thema gesprochen und betont, „dass wir nicht wegschauen“, berichtete der Coach.

„Ich finde es echt bemerkenswert, wie der Verein damit umgeht, wirklich herausragend, wie positiv und wie schnell er reagiert hat“, sagte Baum. Bah habe „mit einem Lächeln im Gesicht in der Kabine gesessen, weil er gemerkt hat, dass wir alle zusammenhalten“.

Das ist auch sportlich nötig – Augsburg hat keines seiner jüngsten sechs Spiele gewonnen. Calvin Brackelmann fällt nach einem Zusammenprall mit Felix Uduokhai mit brummendem Schädel aus, Alexis Claude-Maurice ist noch nicht wieder fit genug, andere Spieler klagten über muskuläre Beschwerden.

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Dass der Gegner am Wochenende 1:7 in Wehen Wiesbaden verlor, mache die Vorbereitung sogar „schwieriger“, sagte Baum und betonte: „Wir müssen alles reinhauen, was wir haben, um den kürzesten Weg nach Berlin zu beschreiten.“

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