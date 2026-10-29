Michael Olise spielt weiter in absoluter Topform. Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen macht deutlich, wie wichtig der Franzose für den deutschen Rekordmeister ist.

Auch dank eines überragenden Michael Olise ist der FC Bayern souverän in die nächste Runde des DFB-Pokals eingezogen. Der französische Nationalspieler zauberte beim 6:1 gegen den FC Magdeburg nach Belieben.

Zwei Treffer erzielte Olise selbst und legte zudem das 2:1 von Ismael Saibari sehenswert auf. Der 24-Jährige zeigt erneut eindrucksvoll, dass er in absoluter Topform ist und zu den besten Spielern der Welt gehört.

Michael Olise spielt in absoluter Topform Michael Olise spielt in absoluter Topform © IMAGO/Jan Huebner

All diese Fähigkeiten könnten den Franzosen zum nächsten Anwärter auf den Ballon d’Or machen. Das glaubt zumindest Jan-Christian Dreesen, wie er im Interview mit der Sport Bild sagte: „Wir müssen nicht darüber reden, dass Michael ein begnadeter Fußballer ist. Wenn mich heute jemand fragen würde, ob er den Ballon d’Or irgendwann gewinnt, würde ich immer sagen: Ich wüsste nicht, warum nicht.“

Geht es nach Bayerns Vorstandsvorsitzendem, kann Olise sich diesen Titel definitiv in Zukunft als Spieler des FC Bayern holen: „Natürlich braucht er dazu auch eine Mannschaft, die funktioniert. Die hat er bei uns, und das schätzt er auch. Wir sind daran interessiert, dass Michael so lange bei uns spielt, wie es nur geht.“

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Bayern will mit Olise verlängern

„Zu gegebener Zeit werden wir mit ihm über die Zukunft sprechen“, sagte Dreesen weiter. Es ist kein Geheimnis, dass die Bayern mit ihrem Superstar verlängern möchten.

Durch den Triumph von Harry Kane beim Ballon d’Or könnte sich für die Bayern bei diesem Vorhaben ein echter Boost ergeben. Spätestens jetzt ist klar: Auch als Spieler des deutschen Rekordmeisters kann man Weltfußballer werden.

Daran glaubt auch Dreesen, der mit Blick auf anstehende Vertragsgespräche mit dem Franzosen in der Mixed Zone nach dem Pokalspiel gegen Magdeburg nachlegte: „Vielleicht sieht er, dass er nicht nur bei einer Mannschaft spielt, bei der er sich wohl fühlt, sondern dass schon viel Glanz da ist, der auf ihn selbst auch abstrahlt.“

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