Bundestrainer Hansi Flick ergreift im Reus-Zoff Partei für BVB-Sportdirektor Zorc

Flick sagte nun am Donnerstag vor dem WM-Qualifikationsspiel in Hamburg gegen Rumänien (WM-Qualifikation: Deutschland - Rumänien am Freitag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER): „Wir haben einen Mannschaftsarzt, der ja auch der Arzt des FC Bayern ist. Wenn er sagt, dass es nicht geht, finde ich es legitim, dass man den Spieler nach Hause schickt.“