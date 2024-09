Nagelsmann muss umstellen: Undav für Füllkrug

Julian Nagelsmann ist im Härtetest der deutschen Fußball- Nationalmannschaft gegen die Niederlande zum Umstellen gezwungen. Der Bundestrainer ersetzt den angeschlagenen Stürmer Niclas Füllkrug (Reizung der linken Achillessehne) in Amsterdam am Abend (20.45 Uhr/RTL) durch Deniz Undav, der in seinem vierten Länderspiel sein Startelf-Debüt gibt. Füllkrug war am Dienstagmittag abgereist, er hatte bereits das Abschlusstraining am Montag nur teilweise absolvieren können.