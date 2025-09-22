Deutscher Nationaltorhüter? Babbel mit kühner These

Annabella Aulinger 22.09.2025 • 09:59 Uhr Im Hinblick auf die deutsche U21-Mannschaft gibt es zwei talentierte Torhüter-Kandidaten. Ex-Profi Markus Babbel ist vor allem von Dennis Seimen besonders überzeugt.

Dass Deutschland eine Torhüter-Nation ist, ist wohlbekannt. Auch in Zukunft braucht sich die Deutsche Nationalmannschaft wohl keine Sorgen um talentierte Spieler im Tor machen – das sieht zumindest der ehemalige Spieler und Trainer Markus Babbel so.

Im Hinblick auf das Länderspiel des DFB-Nachwuchses gegen die U21 von Lettland äußerte sich der 53-Jährige vor allem zuversichtlich im Hinblick auf den 19-jährigen Dennis Seimen.

“Ich bin von seiner Qualität vollkommen überzeugt und ich gehe schwer davon aus, wenn er sich weiter so entwickelt wie bisher, dass er in fünf Jahren A-Nationaltorhüter ist”, sagte der TV-Experte vor dem U21-Länderspiel bei Sat.1.

Seimen nicht in der U21-Startaufstellung

Und das, obwohl sich U21-Trainer Antonio Di Salvo für das Länderspiel gegen Lettland gegen Seimen im Tor entschied.

An Stelle des Heilbronners hielt Mio Backhaus beim 5:0-Sieg die Bälle der gegnerischen Mannschaft. Seit 2018 ist der 21-Jährige der Stammtorhüter des Bundesligisten Werder Bremen.

Seimen wartet noch auf sein Debüt in einem Pflichtspiel der deutschen U21-Mannschaft. Seit der Saison 2023/24 ist er Torhüter des VfB Stuttgart II und vor zwei Monaten wurde er an den SC Paderborn verliehen.