Deutscher Nationaltorhüter? Babbel mit kühner These

Dass Deutschland eine Torhüter-Nation ist, ist wohlbekannt. Auch in Zukunft braucht sich die Deutsche Nationalmannschaft wohl keine Sorgen um talentierte Spieler im Tor machen – das sieht zumindest der ehemalige Spieler und Trainer Markus Babbel so.
Babbel mit kühner Torwart-These
Im Hinblick auf das Länderspiel des DFB-Nachwuchses gegen die U21 von Lettland äußerte sich der 53-Jährige vor allem zuversichtlich im Hinblick auf den 19-jährigen Dennis Seimen.
“Ich bin von seiner Qualität vollkommen überzeugt und ich gehe schwer davon aus, wenn er sich weiter so entwickelt wie bisher, dass er in fünf Jahren A-Nationaltorhüter ist”, sagte der TV-Experte vor dem U21-Länderspiel bei Sat.1.
Seimen nicht in der U21-Startaufstellung
Und das, obwohl sich U21-Trainer Antonio Di Salvo für das Länderspiel gegen Lettland gegen Seimen im Tor entschied.
An Stelle des Heilbronners hielt Mio Backhaus beim 5:0-Sieg die Bälle der gegnerischen Mannschaft. Seit 2018 ist der 21-Jährige der Stammtorhüter des Bundesligisten Werder Bremen.
Seimen wartet noch auf sein Debüt in einem Pflichtspiel der deutschen U21-Mannschaft. Seit der Saison 2023/24 ist er Torhüter des VfB Stuttgart II und vor zwei Monaten wurde er an den SC Paderborn verliehen.
Für Babbel eine gute und logische Entscheidung, um “Spielpraxis nochmal auf einem höheren Niveau zu bekommen".