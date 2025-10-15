Di Salvo lobt Pejcinovics Mut: "War gar nicht vorgesehen"

SID 15.10.2025 • 05:33 Uhr Der eingewechselte Wolfsburger trifft zum Sieg, obwohl er gar nicht als Elfmeterschütze eingeplant war.

Mit seinem Elfmetertor kurz vor Spielende wurde Dzenan Pejcinovic zum Matchwinner der deutschen U21 - dabei war er gar nicht als Schütze eingeplant. "Es war nicht vorgesehen, dass Dzenan schießt", verriet DFB-Trainer Antonio Di Salvo nach dem 2:1-Sieg in Nordirland: "Ich habe aber in dem Moment nichts gesagt." Stattdessen ließ er die Spieler entscheiden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Also nahm sich der eingewechselte Wolfsburger Pejcinovic den Ball - und traf in der 83. Minute zum Endstand. Di Salvo lobte anschließend "die Selbstverständlichkeit, mit der er sich den Ball geholt hat. Was ich gut finde ist, dass es da keinen Egoismus gab, da gab es auch kein Diskutieren, sondern Dzenan hat sich den Ball geschnappt. Wahrscheinlich haben sie kurz geredet, und dann hat man ihm den Schuss gelassen. Weil alle sicher waren, dass er trifft."

Pejcinovic war erst in der 74. Minute auf das Feld gekommen. "Er ist ein hervorragender Spieler, deswegen habe ich ihn eingeladen. Er hat einen unheimlichen Torinstinkt, einen brutalen Abschluss mit links und rechts. Er hätte für die U21 schon öfter treffen können, gegen Albanien hat er einen an Pfosten gesetzt, auch gegen Lettland", sagte Di Salvo. Für einen Einsatz in der U21-Startelf müsse er aber in Wolfsburg auf mehr Spielzeit kommen.