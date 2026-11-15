DFB-Aufstellung: Schlotterbeck kehrt wohl zurück

Der Dortmunder Profi wird wohl Malick Thiaw ersetzen. Auch Nathaniel Brown könnte in die Startelf rücken.

Auf sein erstes „Finale“ freut sich Jürgen Klopp „wie Bolle“, auch wenn es noch in Anführungszeichen steht. Der Bundestrainer wird für das abschließende Nations-League-Duell mit dem Erzrivalen Niederlande am Montag (20.45 Uhr im LIVETICKER) im Berliner Olympiastadion nach dem souveränen 3:1 in Serbien wohl keine größeren Umbauten vornehmen, dafür hat er keinen Anlass – mit zwei Änderungen allerdings wird gerechnet.

Nico Schlotterbeck könnte in der Innenverteidigung wieder seinen angestammten Platz neben Jonathan Tah einnehmen. Klopp hatte in Belgrad zwar auf den Dortmunder verzichtet, er setzte auf Malick Thiaw, um den langen Bällen der Serben „mit einem kleinen Vorteil“ begegnen zu können. Die Niederländer werden es aber wie beim beeindruckenden 7:0 gegen Griechenland spielerischer und damit flacher versuchen.

Jürgen Klopp (l.) spricht mit Nico Schlotterbeck Jürgen Klopp (l.) spricht mit Nico Schlotterbeck © IMAGO/osnapix

Im deutschen Tor wird erneut Marc-André ter Stegen stehen, rechts in der Viererkette hat sich Philipp Treu blitzschnell festgebissen, links könnte der spielerisch stärkere Nathaniel Brown den Stuttgarter Maximilian Mittelstädt ablösen. Klopps „Maschinenraum“ im 4-3-3-System dürften erneut Kapitän Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic hinter Florian Wirtz bilden.

Vorne rechts hat Debütant Brajan Gruda den Bundestrainer nicht nur mit seinem traumhaften Solo-Tor überzeugt. „Das ist ja Wahnsinn“, sagte Klopp, der Leipziger bleibt daher im Team. Über links ist erneut Derry Scherhant in der Startelf zu erwarten, Said El Mala wäre die Alternative. Kai Havertz bleibt Klopps Stürmer Nummer eins, er steht in der Hierarchie klar vor Younes Ebnoutalib und Niclas Füllkrug. Ein Sieg gegen die Niederlande reicht sicher zum Viertelfinal-Einzug.

DEINE MEINUNG

Deutschland – Niederlande – die voraussichtlichen Aufstellungen:

Deutschland: ter Stegen/Ajax Amsterdam (34 Jahre/46 Länderspiele) – Treu/SC Freiburg (25/4), Tah/Bayern München (30/54), Schlotterbeck/Borussia Dortmund (26/30), Brown/Bayern München (23/10) – Kimmich/Bayern München (31/117) – Pavlovic/Bayern München (22/18), Wirtz/FC Liverpool (23/49) – Gruda/RB Leipzig (22/1), Havertz/FC Arsenal (27/64), Scherhant/SC Freiburg (24/3). – Trainer: Klopp

Niederlande: Verbruggen/Brighton and Hove Albion (24/38) – Dumfries/Real Madrid (30/81), van Hecke/Tottenham Hotspur (26/19), van de Ven/Tottenham Hotspur (25/29), Jurrien Timber/FC Arsenal (25/26) – Veerman/Borussia Dortmund (27/21), Reijnders/Al-Qadisiya (28/40), Quinten Timber/Crystal Palace (25/17) – Summerville/Al-Hilal (25/11), Malen/AS Rom (27/57), Gakpo/FC Liverpool (27/57). – Trainer: Xavi

Schiedsrichter: Glenn Nyberg (Schweden)