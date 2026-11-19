Einen letzten Spruch kann sich Klopp nicht verkneifen

Bundestrainer Jürgen Klopp verzichtet auf die Reise in die Schweiz und fiebert bei der Auslosung des Viertelfinals der Nations League vor dem TV mit.

Frankfurt statt Nyon: Bundestrainer Jürgen Klopp wird die Auslosung seines nächstes Gegners am DFB-Campus in der Mainmetropole verfolgen und nicht zum Event in die Schweiz reisen.

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, werde Klopp „in Absprache mit der UEFA“ wie auch „die Delegationen anderer Verbände“ die Nations-League-Auslosung per Livestream schauen.

Jürgen Klopp steht mit dem DFB-Team im Viertelfinale der Nations League Jürgen Klopp steht mit dem DFB-Team im Viertelfinale der Nations League © IMAGO/Ulrich Wagner

Auf wen trifft Deutschland in der Nations League?

Am Freitag (12.00 Uhr) werden in Nyon die Viertelfinalpaarungen der Nations League ermitteln. Deutschland war durch das 5:0 gegen die Niederlande auf den letzten Drücker weitergekommen und sogar noch als Gruppensieger in Lostopf eins gerutscht.

Mögliche Gegner für die Duelle am 25. und 30. März 2027 sind Norwegen, Welt- und Europameister Spanien und Belgien.

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