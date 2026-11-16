Regen in Rijeka: U21 muss Trainingsplatz suchen

Weil es in Kroatien seit Tagen regnet, fiel die Vorbereitung teilweise ins Wasser.

Die Vorbereitung der deutschen U21-Nationalmannschaft auf das letzte Länderspiel des Jahres ist zumindest teilweise ins Wasser gefallen. Heftiger Regen im kroatischen Rijeka führte am Montag zu einer langen Suche nach einem geeigneten Trainingsplatz. „Wir haben aber einen gefunden. Wir werden schauen, in welchem Zustand sich der Rasen befindet und inwiefern wir dort unsere Inhalte umgesetzt bekommen“, sagte DFB-Trainer Antonio Di Salvo.

Auch rund um das Spiel am Dienstag (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) soll es kräftig regnen. „Der Rasen ist holprig. Zum Training wurde uns erst ein Kunstrasen angeboten – aber das ist nicht die optimale Vorbereitung für ein Länderspiel. Das wollte ich nicht“, sagte Di Salvo, der immerhin personell aus dem Vollen schöpfen kann.

Für Di Salvo wird die Begegnung in Kroatien eine besondere Partie: der Nachfolger von Stefan Kuntz steht zum 50. Mal als Chef an der Seitenlinie. „Das ist eine schöne Zahl, aber es ist auch nur eine Zahl“, sagte Di Salvo. Der 47-Jährige darf sich auch auf eine Überraschung freuen – wie genau die aussieht, wollte die Medienabteilung aber nicht verraten.