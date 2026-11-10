Der DFB-Sportchef sieht den Routinier "fitter" als bei der Heim-EM und lobt dessen Torriecher.

Niclas Füllkrug kann aus Sicht von Stürmer-Experte Rudi Völler auch im reiferen Fußballeralter ein echter Gewinn sein für die deutsche Nationalmannschaft. „Ich mag Niclas Füllkrug. Toller Kerl, dass er noch mal so zurückkommt, nach einem schweren Jahr bei der AC Mailand, ist außergewöhnlich“, sagte der DFB-Sportdirektor im Podcast „Kerners 11“ über den 33 Jahre alten Rückkehrer, der auf sein erstes Länderspiel seit Juni 2025 hoffen darf.

„Alter sollte nie ein Thema sein“, betonte Völler, „es ist eine Frage der Fitness. Wichtig ist nicht nur, dass er einen guten Lauf hat, der Fülle, sondern dass er so fit ist wie noch nie. Ich finde sogar, noch fitter als vor zwei Jahren bei der EM, und da hat er ja auch seine Tore gemacht. Man hat das Gefühl, er kann bis zur letzten Sekunde Gas geben, vorne drauf gehen, attackieren, gegenpressen. Das war sicher auch ein wichtiges Argument für Jürgen Klopp.“

Rudi Völler schwärmt von Niclas Füllkrug Rudi Völler schwärmt von Niclas Füllkrug © IMAGO/DeFodi Images

Der Bundestrainer holte den Bremer (24 Länderspiel/14 Tore) für die abschließenden Gruppenspiele in der Nations League gegen Serbien am Freitag in Belgrad und gegen die Niederlande am Montag in Berlin zurück in die DFB-Auswahl. Aus gutem Grund, wie Völler betonte. „Dort zu sein, wo der Ball hinkommt und wo man Tore erzielen kann, diese Gabe hat er – zu wissen, wo muss ich stehen.“

Völler sieht bei Füllkrug auch eine EM-Perspektive

Zu Füllkrugs Fitness und dessen Riecher käme eine weitere Qualität, ergänzte der einstige Weltklassestürmer Völler: „Bei ihm hat man das Gefühl, dass er Tore erzielen will und richtig gierig ist, die wichtigen Zweikämpfe zu gewinnen im Strafraum – das macht einen guten Mittelstürmer aus. Und das hat nichts mit dem Alter zu tun.“

Weil das so sei, habe Füllkrug sogar eine erneute EM-Perspektive in der Nationalmannschaft. „Er muss ja nicht in jedem Spiel von Anfang an spielen. Auch in zwei Jahren hat ein dann 35-Jähriger sicher noch die Möglichkeit, als Joker reinzukommen in Spielen, wo man einen guten Torjäger oder Kopfballspieler braucht. Das kann er“, meinte Völler.