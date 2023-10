Norwegen-Star Haaland genervt: “Werde langsam müde”

Am Donnerstag rückte Erling Haaland mal wieder ins Rampenlicht: Der 23-Jährige glänzte beim 4:0 der norwegischen Nationalmannschaft über Zypern mit einem Doppelpack – und bestimmte dadurch die Schlagzeilen in seinem Land. Doch anschließend gab der Torjäger einen überraschenden Einblick in seine Gefühlswelt.