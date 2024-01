EM 2024: Zahlungsfrist für EM-Tickets beendet - das müssen Fans jetzt wissen

Weiterverkauf startet wohl im März

Ein ausschließlich über eine Plattform der UEFA möglicher Weiterverkauf von Tickets soll ab März 2024 möglich sein. Allerdings kann ein Ticket an eine andere Person weitergegeben werden, sollte man aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage sein, den Termin wahrzunehmen. Der neue Inhaber und dessen persönliche Daten müssen innerhalb einer bestimmten Frist der Turnier-Organisation mitgeteilt werden. Anspruch auf Erstattung besteht nicht.

Von den insgesamt 2,7 Millionen Tickets stehen noch 500.000 zum Verkauf. Die genaue Anzahl kann sich nach der Zahlungsfrist am Dienstag jedoch noch erhöhen, sollten einige Tickets zurück in den Verkauf wandern. In den beiden ersten Verkaufsphasen wurden 2,2 Millionen Tickets zugeteilt, wobei die Anzahl an Anfragen das Kontingent weit überstieg. Eine Last-Minute-Verkaufsphase könnte während des Turniers an den Start gehen.