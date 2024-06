England feiert Geburtstag und setzt auf Erfahrung

von SID 29.06.2024 • 21:18 Uhr Die Three Lions ließen Jude Bellingham und Eberechi Eze am Tag vor dem Achtelfinale gegen die Slowakei hochleben.

Trotz bislang maximal durchschnittlicher Leistung bei der EURO in Deutschland gab es im Team der Engländer am Samstag einiges zu feiern. Jude Bellingham (21) und Eberechi Eze (26) feierten am Tag vor dem Achtelfinale gegen die Slowakei (Sonntag, 18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) Geburtstag. Zudem war Phil Foden kurz zuvor zum dritten Mal Vater geworden. Teammanager Gareth Southgate sprach von einem "guten Gefühl im Camp" in Blankenhain.

"Die Spieler haben die Zeit miteinander genossen - und das nicht nur beim Training", sagte der bei vielen Fans in der Kritik stehende Coach vor dem ersten K.o.-Spiel in Gelsenkirchen. Bei Golf oder Paddle "hatten sie die Möglichkeit abzuschalten und nicht an Fußball zu denken", sagte Southgate: "Das war wichtig."

Die bisherigen Auftritte mit nur einem Sieg und zwei Toren bereiten den Fans Sorgen, doch Southgate versuchte zu beruhigen. "Wir sind oft in dieser Situation gewesen, wir wissen, worum es geht, jeder freut sich darauf." Etliche Spieler hätten "viel Erfahrung in den Knock-Out-Matches", sagte Southgate. Und: "Mir gefällt es, wie sich das Team in den vergangenen Tagen entwickelt hat."

Verzichten muss Southgate gegen die Slowakei auf Linksverteidiger Luke Shaw - zumindest für die Startformation. Alle anderen Spieler, darunter auch der zuletzt schwächelnde Bellingham, stehen dem Vize-Europameister zur Verfügung. "Ich bin überhaupt nicht besorgt um seine Verfassung. Er hat heute viel gelacht", sagte Southgate, "das war ein großer Tag für ihn."

