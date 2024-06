Niederlande startet mit Bundesliga-Star Simons

Angreifer Xavi Simons von RB Leipzig steht als einziger Bundesliga-Star in der Startelf der Niederlande für den EM-Auftakt gegen Polen (15.00 Uhr/RTL und MagentaTV). Dagegen setzt Bondscoach Ronald Koeman in Hamburg Matthijs de Ligt (Bayern München), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Ian Maatsen, Donyell Malen (beide Borussia Dortmund) und Wout Weghorst (TSG Hoffenheim) zunächst auf die Bank.

Auch wenn die Niederländer favorisiert in die Partie gehen: Koeman hat viel Respekt vor dem ersten Gegner in der Gruppe D. "Polen ist eine gut organisierte, starke, defensiv solide Mannschaft. Sie sind körperlich robust und haben natürlich eine Reihe von gefährlichen Spielern im Mittelfeld", sagte der Europameister von 1988: "Wir sollten also nicht davon ausgehen, dass wir gleich das erste Spiel gewinnen werden. Dafür müssen wir sehr fit und schlau sein."