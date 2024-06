Achtelfinal-Aus? DFB schwört Nagelsmann die Treue

Diesen bewertet Rettig vor dem Duell in der K.o.-Runde mit den Dänen am Samstag (21.00 Uhr) durchweg positiv. Überhaupt sei der Deutsche Fußball-Bund (DFB) von Beginn an vollauf überzeugt gewesen von seinem Bundestrainer. Die Entscheidung, mit Nagelsmann in die Heim-EM zu gehen, sei bereits vor der sportlichen Wende im März „in Stein gemeißelt“ gewesen, betonte Rettig.