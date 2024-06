Trotz genialer Rettung: Englands Experten skeptisch

Während die Fans in Gelsenkirchen und England noch den Geniestreich ihres Retters Jude Bellingham feierten, gossen die Ex-Nationalspieler Gary Neville und Ian Wright mächtig Wasser in den Wein. „Es ist unrealistisch zu glauben, dass man mit unserer Spielweise ein Turnier einen Monat lang überstehen kann“, sagte Neville. Wright mahnte für das Viertelfinale am Samstag (18.00 Uhr) gegen die Schweiz an: „Wir müssen besser werden.“ Dringend.