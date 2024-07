Faeser zieht EM-Fazit: "Großartiges Fußballfest"

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat in einer positiven Bilanz der EM in Deutschland das verbindende Element des Fußballs in den Vordergrund gestellt. "Fußball kann natürlich nicht die Probleme unserer Zeit lösen, aber er hat in diesen Wochen einen Gemeinsinn geschaffen, der uns als Gesellschaft gutgetan hat", bilanzierte Faeser in der Nacht zu Montag in Berlin. "Viele Bilder dieses Sommers in unseren Städten werden unvergesslich bleiben."