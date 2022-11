Freiburg mit entspannter Reise - Union und Köln kämpfen noch

Der Bundesliga-Tabellenführer steht bei neun Zählern und liegt auf Platz zwei in Gruppe D, dahinter folgt Sporting Braga (7). Sollte Braga gewinnen, müssten auch die Köpenicker in Belgien siegen, um ihren zweiten Platz zu behaupten und sicher in der Zwischenrunde zu stehen. Andernfalls ginge es im neuen Jahr in der Conference League weiter.