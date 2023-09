Europea League Auslosung: Freiburg muss nach England, Leverkusen mit machbarer Gruppe

Die Gruppen in der Europa League sind ausgelost. Dabei hat der SC Freiburg eine spannende Gruppe erwischt, für Bayer Leverkusen ist das Weiterkommen Pflicht.

Die Freiburger um Trainer Christian Streich treffen auf den Conference-League-Sieger West Ham United, Olympiakos Piräus und den serbischen Klub TSC Backa Topola. Leverkusen bekommt es mit Qarabag Agdam (Aserbaidschan), Molde FK (Norwegen) und BK Häcken aus Göteborg (Schweden) zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitag in Monaco.

„Wir wollen kämpfen, um so weit wie möglich zu kommen. Letzte Saison waren wir schon sehr nah dran. Wenn man diesen Hunger fühlt, ist das eine gute Motivation, noch weiter zu kommen“, sagte Bayer-Trainer Xabi Alonso, der in der Vorsaison mit der Werkself erst im Halbfinale an der AS Rom gescheitert war: „Es wird nicht einfach. Wir haben die Reisen nach Aserbaidschan, Norwegen und Schweden. Wir wollen diese Spiele mit allem Respekt und mit aller Vorfreude angehen.“

Teammanager Jürgen Klopp muss mit dem FC Liverpool zunächst gegen den Linzer ASK, Union Saint-Gilloise aus Belgien und den FC Toulouse (Frankreich) ran. Vorjahressieger FC Sevilla spielt in der Champions League.

Die Gruppenphase beginnt am 21. September und endet am 14. Dezember. Direkt das Achtelfinale (7. und 14. März) erreichen die Gruppensieger, die Zweitplatzierten müssen in eine Play-off-Runde gegen einen Gruppendritten aus der Champions League (15. und 22. Februar).

Die Gruppendritten steigen in die Conference League ab. Das Finale der Europa League steigt am 22. Mai in Dublin (Irland).

Die Gruppen der Europa-League-Auslosung

Gruppe A:

West Ham United



Olympiakos Piräus



SC Freiburg



FK TSC Bačka Topola

Gruppe B:

Ajax Amsterdam



Olympique Marseille



Brighton and Hove Albion



AEK Athen

Gruppe C:

Glasgow Rangers



Betis Sevilla



Sparta Prag



Aris Limassol

Gruppe D:

Atalanta Bergamo



Sporting Lissabon



Sturm Graz



Raków Czestochowa

Gruppe E:

FC Liverpool



Linzer ASK



Royal Union Saint-Gilloise



FC Toulouse

Gruppe F:

FC Villarreal



Stade Rennes



Maccabi Haifa



Panathinaikos Athen

Gruppe G:

AS Rom



Slavia Prag



Sheriff Tiraspol



Servette Genf

Gruppe H:

Bayer Leverkusen



Qarabaq Agdam



Molde FK



BK Häcken

