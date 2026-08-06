Mega-Unterbrechung in EL-Quali!

Benjamin Zügner 06.08.2026 • 21:12 Uhr Das Hinspiel in der Europa-League-Qualifikation zwischen RB Salzburg und dem FC Pafos wird nach 16 Minuten unterbrochen. Das Spielgeschehen kann erst über zwei Stunden später wieder aufgenommen werden.

Mega-Unterbrechung in Österreich! Das Hinspiel in der 3. Qualifikationsrunde zur Europa League zwischen RB Salzburg und Pafos FC (1:0) ist nach 16 Spielminuten unterbrochen worden.

Schiedsrichter Damian Sylwestrzak hatte die Mannschaften aufgrund des Starkregens zunächst in die Katakomben geschickt. Nach mehreren Platzbegehungen konnte das Spielgeschehen erst nach zwei Stunden (!) wieder aufgenommen werden.

EL-Quali: Spielunterbrechung dauert über 120 Minuten

Auf den TV-Bildern war zu sehen, wie die Offiziellen unter Beobachtung einiger Auswechselspieler und Staffmitglieder beider Seiten nach der ursprünglichen Unterbrechung um 19:16 Uhr immer wieder miteinander diskutierten.

Die Entscheidung: halbstündliche Platzbegehungen durch das unparteiische Gespann, um eine Bespielbarkeit des Rasens zu testen.

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Tabakovic sichert Salzburg den Sieg

Erst nach dem finalen Check um 20:47 Uhr lautete dann die Entscheidung: Es geht weiter! Um beiden Mannschaften eine adäquate Aufwärmzeit einzuräumen, erfolgte der Wiederanstoß erst um 21:13 Uhr.

Das einzige Tor des Abends erzielte Haris Tabakovic (88.), der in der vergangenen Saison von der TSG Hoffenheim an Borussia Mönchengladbach verliehen gewesen war. Die Gäste aus Zypern beendeten die Partie zu zehnt, Ken Sema sah in der Nachspielzeit Gelb-Rot (90.+3).

Besonders bitter: Gemäß der ursprünglichen Auslosung hätte erst das Rückspiel in der kommenden Woche in Salzburg stattfinden sollen, das Hinspiel hätte demnach auf Zypern ausgetragen werden sollen. Dort zeigt das Wetterradar 27 Grad Celsius und Sonnenschein.

UEFA-Supercup: Bitteres Detail zur Spielabsage

Weil am kommenden Mittwoch jedoch in Salzburg das Finale des UEFA-Supercups zwischen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Europa-League-Champion Aston Villa stattfinden wird, hatte sich der europäische Fußballverband mit den Vereinen auf eine Umkehr der Austragungsorte geeinigt.

Sportlich hatte sich bis zur Unterbrechung ein klares Bild abgezeichnet: RB hatte nach einer guten Viertelstunde die Oberhand gewonnen und verbuchte 61 Prozent Ballbesitz, bereits fünf Eckbälle und fünf Schüsse.