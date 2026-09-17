Bitterer Abend für Hoffenheim

Zum Europa-League-Auftakt verliert die TSG auswärts auf Kreta und bleibt über weite Strecken des Spiels harmlos.

Vorne viel zu schlaff, hinten oft zu lasch – „Dorfverein“ TSG Hoffenheim ist beim Start in seine Europatournee auf Kreta baden gegangen. Der Fußball-Bundesligist verlor zum Auftakt der Ligaphase der Europa League 0:2 (0:1) beim griechischen Pokalsieger OFI Kreta. Aitor Cantalapiedra (30.) und Georgios Kanellopoulos (84.) trafen für OFI.

Von Hoffenheim kam vor allem in der Offensive viel zu wenig. In der nächsten Europacup-Partie trifft die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer am 15. Oktober auf Besiktas Istanbul mit Nationaltorhüter Alexander Nübel. In der Bundesliga muss der Tabellen-13. am Sonntag (19.30 Uhr) beim Aufsteiger SC Paderborn ran.

Christian Ilzer hat mit der TSG Hoffenheim zum Europa-League-Auftakt eine Niederlage kassiert Christian Ilzer hat mit der TSG Hoffenheim zum Europa-League-Auftakt eine Niederlage kassiert © IMAGO/One Inch Productions

Europa League: Hoffenheim verliert auf Kreta

„Wir sind gerüstet für diesen Gegner“, sagte Ilzer vor dem Spiel auf Griechenlands größter Insel: „Für uns geht es darum, unsere Stärken von der ersten Sekunde an auf den Platz zu bringen. Dann wird es für alle Gegner schwierig.“

Im Pankritio-Stadion der Insel-Hauptstadt Heraklion bestimmten die Hoffenheimer die Begegnung. Hochkarätige Torchancen konnten sich die Gäste, bei denen der von Bundestrainer Jürgen Klopp nominierte Bambasé Conté auf der Ersatzbank saß, bis Mitte der ersten Hälfte aber nicht erarbeiten. Der Tabellendritte aus Griechenland konzentrierte sich auf die Defensive. Der von Klopp nicht berücksichtigte TSG-Torhüter Oliver Baumann hatte kaum etwas zu tun.

Um so überraschender war der Rückstand. Beim Kontertor des Spaniers Cantalapiedra sah die Hoffenheimer Defensive schlecht aus, insbesondere Innenverteidiger Albian Hajdari machte eine unglückliche Figur – er musste zur Pause raus.

Kramaric-Einwechslung verpufft

Auch im zweiten Durchgang biss sich der Bundesligist an der OFI-Abwehr die Zähne aus, Conté und Andre Kramaric kamen nach einer Stunde. Wirklich Torgefahr konnten aber auch sie nicht entwickeln. Beinahe erhöhte Taxiarchis Fountas (54.) für die Griechen, kurz vor Ende besiegelte Kanellopoulos die Hoffenheimer Pleite per Kopf.

Zuletzt war die TSG in der Saison 2024/25 in der Europa League dabei – damals schied der Klub von Gesellschafter Dietmar Hopp bereits am Ende der Ligaphase aus. Fast hätte es in diesem Jahr sogar für die zweite Teilnahme an der Champions League nach 2018/19 unter Coach Julian Nagelsmann gereicht, doch die Hoffenheimer verspielten die Königsklasse am Ende der zurückliegenden Bundesliga-Spielzeit.

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Der verpassten Chance möchte Geschäftsführer Andreas Schicker aber nicht nachtrauern – vor allem, weil namhafte Gegner wie Besiktas, Olympique Lyon, Crystal Palace, RSC Anderlecht sowie Schickers und Ilzers Ex-Klub Sturm Graz warten: „Für uns ist der Wettbewerb eine schöne Belohnung.“

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