Aufatmen bei Woltemade: „Bisher bestes Spiel für Juve“

Der Nationalspieler trägt in der Europa League zu einem wichtigen Sieg bei.

Nach schwierigen Wochen war dieser Auftritt Balsam für Nick Woltemades Seele. „Ich freue mich riesig über den Sieg“, sagte der zuletzt glücklose Nationalstürmer nach dem 2:1 (1:0) für Juventus Turin beim spanischen Vertreter Celta Vigo in der Europa League, an dem er großen Anteil hatte: „Ich glaube, das war mein bisher bestes Spiel für Juve.“

Der Angreifer erzielte in der 58. Minute den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich und zeigte auch sonst eine starke Partie. „Ich habe heute Abend einiges gut gemacht, auch wenn ich mich sicherlich noch steigern kann. Ich freue mich über das Tor – das gibt einem Stürmer definitiv Selbstvertrauen“, sagte Woltemade nach seinem zweiten Treffer im laufenden Wettbewerb, fügte aber auch an: „Ich möchte mich weiter verbessern, um der Mannschaft noch mehr zu helfen.“

Die verbesserte Form des 24-Jährigen entging auch den italienischen Fachblättern nicht, die Woltemade nach seinem unglücklichen Saisonstart zuletzt kritisiert hatten. Die Gazzetta dello Sport etwa schrieb von einem „Zeichen des Aufschwungs“.

Für Woltemade, der im Sommer von Newcastle United nach Turin ausgeliehen worden war, gilt es nun, auch in der Liga anzukommen. In der Serie A wurde er bislang fünfmal als Joker eingesetzt, auf ein Tor wartet er jedoch noch. Am Sonntag (20.45 Uhr/DAZN) geht es für den Tabellensechsten gegen Lazio Rom weiter.