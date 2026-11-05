Bayer 04 Leverkusen empfängt heute den Olympique Marseille. Der Anstoß ist um 21.00 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Bayer 04 Leverkusen trifft heute Abend um 21.00 Uhr in der Europa League erstmals auf Olympique Marseille.

In der BayArena empfängt die Werkself den französischen Klub, Schiedsrichter der Partie ist Orel Grinfeeld.

Europa League heute live: Leverkusen – Marseille im Free-TV, Livestream, Ticker

TV : RTL

: RTL Livestream : RTL+

: RTL+ Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Schöne Nachrichten gab es schon vor dem Spiel: Kennet Eichhorn hat zu Wochenbeginn seine erste individuelle Einheit absolviert und setzt seine sportliche Aufbauarbeit in Leverkusen fort. Der 17-Jährige war im Sommer von Hertha BSC gekommen, ehe bei fachärztlichen Untersuchungen eine behandlungsbedürftige Stoffwechselstörung festgestellt worden war. Für eine Rückkehr ins Mannschaftstraining besteht weiterhin kein konkretes Zeitfenster.

Olympique Marseille mit langer Europapokal-Niederlagenserie

Olympique Marseille hat die vergangenen fünf Partien in europäischen Wettbewerben verloren und dabei lediglich ein Tor erzielt. Gegen deutsche Mannschaften verlor der Klub zehn der vergangenen zwölf Europapokalspiele, bei einem Sieg und einem Unentschieden.

Bayer 04 Leverkusen setzt auf starke Europa-League-Heimbilanz

Bayer 04 Leverkusen ist in den vergangenen zehn Heimspielen in der Europa League unbesiegt, siebenmal gewann die Werkself, dreimal spielte sie unentschieden. Dabei erzielte Leverkusen im Schnitt 2,6 Tore pro Partie. Das letzte Heimspiel im Europapokal gegen einen französischen Gegner ging allerdings im Oktober 2025 mit 2:7 gegen Paris Saint-Germain verloren.

Wird Bayer 04 Leverkusen gegen Olympique Marseille heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL zu sehen sein.

Europa League heute: Wo wird B04 gegen OM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream verfolgt werden.

Europa League: Bayer 04 Leverkusen gegen Olympique Marseille im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Bayer 04 Leverkusen gegen Olympique Marseille im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.