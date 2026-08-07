Lena Oberdorf zurück – Comeback nach Kreuzbandriss offen

SID 07.08.2026 • 10:27 Uhr Die Nationalspielerin hat beim FC Bayern nach ihrem zweiten Kreuzbandriss das nächste Etappenziel erreicht.

Fußball-Nationalspielerin Lena Oberdorf ist nach ihrem zweiten Kreuzbandriss wieder komplett ins Mannschaftstraining von Bayern München eingestiegen.

„Das macht sehr viel Spaß. Eine Grätsche habe ich aber noch nicht ausgepackt, weil alles noch ein bisschen mit Augenmaß gespielt wird“, sagte Oberdorf im Interview mit dem Münchner Merkur: „Aber es ist unheimlich schön, wieder ganz normal bei der Mannschaft zu sein.“

Wann die 24-Jährige nach der erneuten Knieverletzung im vergangenen Oktober ihr Comeback geben kann, ist aber noch offen. „Ich komme jeden Tag zum Training und mache das, was mit mir abgestimmt wird. Das ist auch gut so, dann mache ich mir keinen Stress und die Entscheidung werden zusammen mit Menschen getroffen, die sich sehr gut damit auskennen“, erklärte Oberdorf.

Oberdorf hofft auf verletzungsfreies Comeback

Ihr Saisonziel fällt entsprechend zurückhaltend aus. „Ich will verletzungsfrei bleiben und Spaß haben. Ich will mich nicht so unter Druck setzen und einfach das Fußballspielen wieder genießen“, sagte die Mittelfeldspielerin, die ihre lange Leidenszeit nicht nur negativ sieht.

Sie sei „deutlich erwachsener geworden“, befand Oberdorf: „Ich bin nicht mehr so naiv, nicht zuletzt mit Blick auf meine Entscheidungen auf dem Platz. Welchen Zweikampf muss ich jetzt wirklich bestreiten? Wo muss ich wirklich ran und wo kann ich ruhiger agieren?“