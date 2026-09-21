Aufsteiger Stuttgart sorgt weiter für Furore
Aufsteiger Stuttgart punktet in Bremen und setzt sich im Tabellenmittelfeld fest. Die Werder-Frauen hingegen verpassen den vierten Sieg.
Aufsteiger VfB Stuttgart sorgt in der Frauen-Bundesliga weiter für Furore. Das Team von Trainer Nico Schneck erkämpfte sich zum Abschluss des fünften Spieltags ein 1:1 (0:1) bei Werder Bremen und festigte mit acht Punkten seinen Platz im Tabellenmittelfeld.
Werder verpasste den vierten Saisonsieg und verlor den direkten Kontakt zu den Spitzenklubs.
Arouna schießt ihr erstes Bundesliga-Tor
Die Japanerin Mei Shimada brachte die Bremerinnen in Führung (41.), Mira Arouna gelang der Ausgleich der Stuttgarterinnen (52.). Geschickt spitzelte sie den Ball an Werder-Torfrau Mariella El Sherif vorbei.
Die erste Großchance hatten die Gäste: Chantal Hagel traf mit einem Distanzschuss die Latte (26.). Kurz vor der Pause nutzte Shimada eine Unaufmerksamkeit in der VfB-Abwehr zum glücklichen 1:0 für die Gastgeberinnen.
Mit ihrem ersten Bundesligator glich die 20-jährige Arouna verdient aus. Werder verstärkte nun die Angriffsbemühungen und spielte sich mehr Chancen heraus, das Siegtor fiel aber nicht mehr.
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