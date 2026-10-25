Die Mannschaft von Trainer Roberto Pätzold verliert bei einem Abstiegskandidaten. Werder zieht vorbei.

Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen haben im Kampf um die internationalen Plätze einen herben Dämpfer kassiert. Das Team von Trainer Roberto Pätzold unterlag beim Abstiegskandidaten 1. FC Nürnberg am Sonntag mit 0:2 (0:0). Der Rückstand auf Rang drei beträgt nun vier Zähler. Für den FCN war es in der Bundesliga der erste Saisonsieg.

Doppelpack-Show von Proniez und Gutmann

Die Französin Fany Proniez (62., 85.) schoss die Nürnbergerinnen mit einem Doppelpack zum Erfolg, der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt noch drei Punkte. Für Bayer war es die dritte Saisonniederlage.

Werder Bremen zog mit einem 4:3 (3:0) gegen den SC Freiburg an den Leverkusenerinnen vorbei und ist nun Vierter. Matchwinnerin für Werder war Sarah Gutmann mit einem Doppelpack (30., 85.).

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