Die Münchnerinnen sind weiter nicht zu stoppen. Dazu gibt es erfreuliche Nachrichten von einer Langzeitverletzten.

Die Fußballerinnen des FC Bayern haben mit dem 53. Ligaspiel nacheinander ohne Niederlage den Rekord ihrer männlichen Vereinskollegen eingestellt. Die Münchnerinnen gewannen ihr Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim mit 1:0 (1:0) und feierten bei der ersehnten Rückkehr von Lena Oberdorf am elften Spieltag den elften Sieg.

In den vergangenen 53 Bundesliga-Partien holte der Doublesieger 49 Siege und vier Unentschieden, die letzte Niederlage gab es vor mehr als zwei Jahren am 12. November 2024. Überraschend kehrte Oberdorf bei den Bayern am heimischen Campus in den Kader zurück und wurde sogar in der 82. Minute eingewechselt.

Nachdem die 24-Jährige zu Saisonbeginn ihr vielumjubeltes Comeback nach dem zweiten Kreuzbandriss gefeiert hatte, wurde sie seit Anfang September von einer erneuten Reaktion in ihrem Knie ausgebremst. Bereits zuletzt hatte FCB-Direktorin Bianca Rech angedeutet, dass die Hoffnungsträgerin noch in diesem Kalenderjahr Spielminuten sammeln könnte. Drei weitere Partien stehen im Dezember an.

Gwinn bekommt Pause gegönnt

Am Tag vor der Abreise der deutschen Nationalmannschaft nach Südamerika gönnte José Barcala unter anderem Giulia Gwinn und Linda Dallmann gegen die TSG zunächst eine Pause. Ohne die geschonten Leistungsträgerinnen lief es trotz der frühen Führung von Edna Imade (8.) in Durchgang eins sehr schleppend, Hoffenheim kam zu einigen Chancen.

Nach dem Wechsel reichte dann der Verwaltungsmodus, sodass die Münchnerinnen an der Tabellenspitze wieder sechs Punkte vor dem VfL Wolfsburg liegen. Die Männer-Mannschaft der Bayern war von November 2012 bis März 2014 in 53 Bundesliga-Spielen in Folge ungeschlagen geblieben.

Den alleinigen Vereinsrekord können die Frauen nach der Länderspielpause am 11. Dezember im Derby beim 1. FC Nürnberg klarmachen, ehe fünf Tage später in der Champions League das Topspiel gegen den FC Barcelona ansteht.